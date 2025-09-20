00 Token (00) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01441421 $ 0.01441421 $ 0.01441421 24 timer lav $ 0.01489122 $ 0.01489122 $ 0.01489122 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01441421$ 0.01441421 $ 0.01441421 24 timer høy $ 0.01489122$ 0.01489122 $ 0.01489122 All Time High $ 0.980104$ 0.980104 $ 0.980104 Laveste pris $ 0.01345064$ 0.01345064 $ 0.01345064 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.67% Prisendring (7D) -5.55% Prisendring (7D) -5.55%

00 Token (00) sanntidsprisen er $0.0146981. I løpet av de siste 24 timene har 00 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01441421 og et toppnivå på $ 0.01489122, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 00 er $ 0.980104, mens den rekordlave prisen er $ 0.01345064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 00 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og -5.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

00 Token (00) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.70M$ 14.70M $ 14.70M Opplagsforsyning 232.69M 232.69M 232.69M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på 00 Token er $ 3.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 00 er 232.69M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.70M.