1. Velg annonsen din Velg annonsen med ønsket pris og betalingsmåte. Angi kjøpsmengde og transaksjonsbeløp for å fullføre ordren.

2. Betal selgeren Send penger til selgeren via de foreslåtte betalingsmåtene. Fullfør fiat-transaksjonen, og klikk på [Overføring fullført, varsle selger] på MEXC P2P. MEXC vil ikke belaste noen gebyrer.