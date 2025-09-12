Daugiau apie ZB

ZeroByte logotipas

ZeroByte kaina (ZB)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.70%1D
mexc
USD
ZeroByte (ZB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:53:31(UTC+8)

ZeroByte (ZB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00197172
$ 0.00197172$ 0.00197172

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

+2.79%

+8.60%

+8.60%

ZeroByte (ZB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZB kaina yra $ 0.00197172, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZB per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +2.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZeroByte (ZB) rinkos informacija

$ 24.40K
$ 24.40K$ 24.40K

--
----

$ 24.40K
$ 24.40K$ 24.40K

999.53M
999.53M 999.53M

999,534,734.505249
999,534,734.505249 999,534,734.505249

Dabartinė ZeroByte rinkos kapitalizacija yra $ 24.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZB apyvartoje yra 999.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 999534734.505249. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.40K

ZeroByte (ZB) kainos istorija USD

Šiandienos ZeroByte kainos pokytis į USD: $ 0.
ZeroByte 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZeroByte 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZeroByte 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.79%
30 dienų$ 0-14.36%
60 dienų$ 0-1.12%
90 dienų$ 0--

Kas yra ZeroByte (ZB)

ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses.

ZeroByte (ZB) Tokenomika

Supratimas apie ZeroByte (ZB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZeroByte (ZB)

Kiek ZeroByte(ZB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZB į USD kaina?
Dabartinė ZB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZeroByte rinkos kapitalizacija?
ZB rinkos kapitalizacija yra $ 24.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZB apyvartoje?
ZB apyvartoje yra 999.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZB kaina?
ZB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00197172USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZB kaina?
ZB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZB yra --USD.
Ar ZB kaina šiais metais kils?
ZB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:53:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.