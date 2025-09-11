Daugiau apie YNETHX

ynETH MAX kaina (YNETHX)

Neįtraukta į sąrašą

1 YNETHX į USD – tiesioginė kaina:

$4,630.16
$4,630.16$4,630.16
+0.20%1D
mexc
ynETH MAX (YNETHX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:51:29(UTC+8)

ynETH MAX (YNETHX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,508.48
$ 4,508.48$ 4,508.48
24 val. žemiausia
$ 4,654.94
$ 4,654.94$ 4,654.94
24 val. aukščiausia

$ 4,508.48
$ 4,508.48$ 4,508.48

$ 4,654.94
$ 4,654.94$ 4,654.94

$ 5,182.23
$ 5,182.23$ 5,182.23

$ 1,029.64
$ 1,029.64$ 1,029.64

+0.53%

+0.29%

-0.05%

-0.05%

ynETH MAX (YNETHX) realiojo laiko kaina yra $4,631.58. Per pastarąsias 24 valandas YNETHX svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,508.48 iki aukščiausios $ 4,654.94 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YNETHX kaina yra $ 5,182.23, o žemiausia – $ 1,029.64.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YNETHX per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ynETH MAX (YNETHX) rinkos informacija

$ 38.28M
$ 38.28M$ 38.28M

--
----

$ 38.28M
$ 38.28M$ 38.28M

8.27K
8.27K 8.27K

8,265.44061759575
8,265.44061759575 8,265.44061759575

Dabartinė ynETH MAX rinkos kapitalizacija yra $ 38.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YNETHX apyvartoje yra 8.27K vienetų, o bendras kiekis siekia 8265.44061759575. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.28M

ynETH MAX (YNETHX) kainos istorija USD

Šiandienos ynETH MAX kainos pokytis į USD: $ +13.31.
ynETH MAX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -28.5045959520.
ynETH MAX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,208.7384388280.
ynETH MAX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,981.301453881813.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +13.31+0.29%
30 dienų$ -28.5045959520-0.61%
60 dienų$ +2,208.7384388280+47.69%
90 dienų$ +1,981.301453881813+74.76%

Kas yra ynETH MAX (YNETHX)

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

ynETH MAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ynETH MAX (YNETHX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ynETH MAX (YNETHX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ynETH MAX prognozes.

Peržiūrėkite ynETH MAX kainos prognozę dabar!

YNETHX į vietos valiutas

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomika

Supratimas apie ynETH MAX (YNETHX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YNETHXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ynETH MAX (YNETHX)

Kiek ynETH MAX(YNETHX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YNETHX kaina USD valiuta yra 4,631.58USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YNETHX į USD kaina?
Dabartinė YNETHX kaina USD valiuta yra $ 4,631.58. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ynETH MAX rinkos kapitalizacija?
YNETHX rinkos kapitalizacija yra $ 38.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YNETHX apyvartoje?
YNETHX apyvartoje yra 8.27KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YNETHX kaina?
YNETHX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,182.23USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YNETHX kaina?
YNETHX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,029.64USD.
Kokia yra YNETHX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YNETHX yra --USD.
Ar YNETHX kaina šiais metais kils?
YNETHX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YNETHX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ynETH MAX (YNETHX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

