ynETH MAX (YNETHX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ynETH MAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YNETHX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ynETH MAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ynETH MAX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
ynETH MAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ynETH MAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4,756.62 prekybos kainą 2025 m.

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ynETH MAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 4,994.451 prekybos kainą 2026 m.

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YNETHX ateities kaina yra $ 5,244.1735 su 10.25% augimo norma.

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YNETHX ateities kaina yra $ 5,506.3822 su 15.76% augimo norma.

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YNETHX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 5,781.7013, o augimo norma – 21.55%.

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YNETHX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 6,070.7864, o augimo norma – 27.63%.

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ynETH MAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 9,888.6713 prekybos kainą.

ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ynETH MAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 16,107.6036 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 4,756.62
    0.00%
  • 2026
    $ 4,994.451
    5.00%
  • 2027
    $ 5,244.1735
    10.25%
  • 2028
    $ 5,506.3822
    15.76%
  • 2029
    $ 5,781.7013
    21.55%
  • 2030
    $ 6,070.7864
    27.63%
  • 2031
    $ 6,374.3257
    34.01%
  • 2032
    $ 6,693.0420
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 7,027.6941
    47.75%
  • 2034
    $ 7,379.0788
    55.13%
  • 2035
    $ 7,748.0327
    62.89%
  • 2036
    $ 8,135.4343
    71.03%
  • 2037
    $ 8,542.2061
    79.59%
  • 2038
    $ 8,969.3164
    88.56%
  • 2039
    $ 9,417.7822
    97.99%
  • 2040
    $ 9,888.6713
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ynETH MAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 4,756.62
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 4,757.2715
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 4,761.1811
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 4,776.1677
    0.41%
ynETH MAX (YNETHX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma YNETHX kaina yra $4,756.62. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ynETH MAX (YNETHX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė YNETHX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4,757.2715. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ynETH MAX (YNETHX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YNETHX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4,761.1811. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ynETH MAX (YNETHX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YNETHX kaina yra $4,776.1677. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ynETH MAX kainų statistika

--
----

--

$ 34.87M
$ 34.87M$ 34.87M

7.33K
7.33K 7.33K

--
----

--

Naujausia YNETHX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YNETHX turi 7.33K apyvartą ir $ 34.87M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ynETH MAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ynETH MAX, dabartinė ynETH MAX kaina yra 4,756.62USD. Apyvartinė ynETH MAX (YNETHX) pasiūla yra 7.33K YNETHX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $34,867,620.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.25%
    $ 149.6
    $ 4,797.72
    $ 4,601.03
  • 7 dienos
    2.27%
    $ 108.1103
    $ 4,941.7406
    $ 4,364.0669
  • 30 dienų
    -3.79%
    $ -180.3286
    $ 4,941.7406
    $ 4,364.0669
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ynETH MAX kaina pasikeitė $149.6, atspindinti 3.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ynETH MAX buvo prekiaujama aukščiausia $4,941.7406 ir žemiausia $4,364.0669. Kainos pokytis buvo 2.27%. Ši naujausia tendencija parodo YNETHX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ynETH MAX įvyko -3.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-180.3286 vertę. Tai rodo, kad YNETHX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ynETH MAX (YNETHX) kainų prognozės modulis?

ynETH MAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YNETHX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ynETH MAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YNETHX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ynETH MAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YNETHX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YNETHX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ynETH MAX potencialą.

Kodėl YNETHX kainų prognozė yra svarbi?

YNETHX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YNETHX dabar?
Pagal jūsų prognozes, YNETHX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YNETHX kainų prognozė?
Remiantis ynETH MAX (YNETHX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YNETHX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YNETHX 2026 m.?
1 vieneto ynETH MAX (YNETHX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YNETHX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YNETHX kaina 2027 m.?
ynETH MAX (YNETHX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YNETHX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YNETHX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ynETH MAX (YNETHX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YNETHX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ynETH MAX (YNETHX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YNETHX 2030 m.?
1 vieneto ynETH MAX (YNETHX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YNETHX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YNETHX kainų prognozė 2040 metams?
ynETH MAX (YNETHX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YNETHX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.