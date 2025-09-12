Daugiau apie WATCH

Yieldwatch kaina (WATCH)

1 WATCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.01483962
+0.70%1D
Yieldwatch (WATCH) kainos grafikas realiu laiku
Yieldwatch (WATCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01471731
24 val. žemiausia
$ 0.01489469
24 val. aukščiausia

$ 0.01471731
$ 0.01489469
$ 3.61
$ 0.0088812
+0.05%

+0.81%

+6.06%

+6.06%

Yieldwatch (WATCH) realiojo laiko kaina yra $0.01483835. Per pastarąsias 24 valandas WATCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01471731 iki aukščiausios $ 0.01489469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WATCH kaina yra $ 3.61, o žemiausia – $ 0.0088812.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WATCH per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +0.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yieldwatch (WATCH) rinkos informacija

$ 145.44K
--
$ 296.83K
9.80M
20,000,000.0
Dabartinė Yieldwatch rinkos kapitalizacija yra $ 145.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WATCH apyvartoje yra 9.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 296.83K

Yieldwatch (WATCH) kainos istorija USD

Šiandienos Yieldwatch kainos pokytis į USD: $ +0.00011995.
Yieldwatch 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010341439.
Yieldwatch 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0037051389.
Yieldwatch 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003440741488991884.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00011995+0.81%
30 dienų$ +0.0010341439+6.97%
60 dienų$ +0.0037051389+24.97%
90 dienų$ +0.003440741488991884+30.19%

Kas yra Yieldwatch (WATCH)

Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use.

Yieldwatch (WATCH) išteklius

Oficiali svetainė

Yieldwatch kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yieldwatch (WATCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yieldwatch (WATCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yieldwatch prognozes.

Peržiūrėkite Yieldwatch kainos prognozę dabar!

WATCH į vietos valiutas

Yieldwatch (WATCH) Tokenomika

Supratimas apie Yieldwatch (WATCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WATCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yieldwatch (WATCH)

Kiek Yieldwatch(WATCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WATCH kaina USD valiuta yra 0.01483835USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WATCH į USD kaina?
Dabartinė WATCH kaina USD valiuta yra $ 0.01483835. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yieldwatch rinkos kapitalizacija?
WATCH rinkos kapitalizacija yra $ 145.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WATCH apyvartoje?
WATCH apyvartoje yra 9.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WATCH kaina?
WATCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.61USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WATCH kaina?
WATCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0088812USD.
Kokia yra WATCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WATCH yra --USD.
Ar WATCH kaina šiais metais kils?
WATCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WATCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.