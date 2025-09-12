Daugiau apie Y8U

Y8U kaina (Y8U)

Neįtraukta į sąrašą

1 Y8U į USD – tiesioginė kaina:

$0.00204926
$0.00204926$0.00204926
+0.40%1D
mexc
USD
Y8U (Y8U) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:34:29(UTC+8)

Y8U (Y8U) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00204016
$ 0.00204016$ 0.00204016
24 val. žemiausia
$ 0.00205249
$ 0.00205249$ 0.00205249
24 val. aukščiausia

$ 0.00204016
$ 0.00204016$ 0.00204016

$ 0.00205249
$ 0.00205249$ 0.00205249

$ 0.111159
$ 0.111159$ 0.111159

$ 0.00110598
$ 0.00110598$ 0.00110598

-0.05%

+0.45%

-11.17%

-11.17%

Y8U (Y8U) realiojo laiko kaina yra $0.00204926. Per pastarąsias 24 valandas Y8U svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00204016 iki aukščiausios $ 0.00205249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia Y8U kaina yra $ 0.111159, o žemiausia – $ 0.00110598.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, Y8U per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Y8U (Y8U) rinkos informacija

$ 601.23K
$ 601.23K$ 601.23K

--
----

$ 601.23K
$ 601.23K$ 601.23K

293.10M
293.10M 293.10M

293,097,684.0
293,097,684.0 293,097,684.0

Dabartinė Y8U rinkos kapitalizacija yra $ 601.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. Y8U apyvartoje yra 293.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 293097684.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 601.23K

Y8U (Y8U) kainos istorija USD

Šiandienos Y8U kainos pokytis į USD: $ 0.
Y8U 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001944114.
Y8U 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011825834.
Y8U 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001355063078046835.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.45%
30 dienų$ -0.0001944114-9.48%
60 dienų$ +0.0011825834+57.71%
90 dienų$ -0.0001355063078046835-6.20%

Kas yra Y8U (Y8U)

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Y8U (Y8U)

Kiek Y8U(Y8U) verta (-as) šiandien?
Dabartinė Y8U kaina USD valiuta yra 0.00204926USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė Y8U į USD kaina?
Dabartinė Y8U kaina USD valiuta yra $ 0.00204926. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Y8U rinkos kapitalizacija?
Y8U rinkos kapitalizacija yra $ 601.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra Y8U apyvartoje?
Y8U apyvartoje yra 293.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) Y8U kaina?
Y8U pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.111159USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) Y8U kaina?
Y8U pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00110598USD.
Kokia yra Y8U prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis Y8U yra --USD.
Ar Y8U kaina šiais metais kils?
Y8U šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite Y8U kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Y8U (Y8U) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

