Swarm Network (TRUTH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSwarm Network (TRUTH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:23:28(UTC+8)
Swarm Network (TRUTH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Swarm Network (TRUTH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 249.90M
$ 249.90M$ 249.90M
Visų laikų rekordas:
$ 0.05174
$ 0.05174$ 0.05174
Visų laikų minimumas:
$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878
Dabartinė kaina:
$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499

Swarm Network (TRUTH) Informacija

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Oficiali svetainė:
https://swarmnetwork.ai/
Baltoji knyga:
https://gitbook.swarmnetwork.ai/swarm

Swarm Network (TRUTH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Swarm Network (TRUTH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRUTH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TRUTH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TRUTH tokenomiką, galite peržiūrėti TRUTH tokeno kainą realiuoju laiku!

