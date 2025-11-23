Jump Tom (JUMP) Tokenomika
Jump Tom (JUMP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Jump Tom (JUMP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Jump Tom (JUMP) Informacija
Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."
Jump Tom (JUMP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Jump Tom (JUMP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų JUMP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek JUMP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate JUMP tokenomiką, galite peržiūrėti JUMP tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti JUMP
Norite įtraukti Jump Tom (JUMP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius JUMP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Jump Tom (JUMP) Kainų istorija
JUMP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
JUMP kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda JUMP? Mūsų JUMP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką
Pirkti Jump Tom (JUMP)
Suma
1 JUMP = 0 USD
Prekyba Jump Tom (JUMP)
KARŠTA
Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje
TOP apimtis
Kriptovaliutos su didžiausia prekybos apimtimi
Naujai pridėta
Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai
Stipriausi kainos augimai
24 valandų kriptovaliutų pelningiausios sritys, į kurias turėtų atkreipti dėmesį kiekvienas prekiautojas