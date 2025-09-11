Daugiau apie WHYPE

WHYPE Kainos informacija

WHYPE Baltoji knyga

WHYPE Oficiali svetainė

WHYPE Tokenomika

WHYPE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Wrapped HYPE logotipas

Wrapped HYPE kaina (WHYPE)

Neįtraukta į sąrašą

1 WHYPE į USD – tiesioginė kaina:

$54
$54$54
-2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Wrapped HYPE (WHYPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:38:01(UTC+8)

Wrapped HYPE (WHYPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 53.17
$ 53.17$ 53.17
24 val. žemiausia
$ 56.04
$ 56.04$ 56.04
24 val. aukščiausia

$ 53.17
$ 53.17$ 53.17

$ 56.04
$ 56.04$ 56.04

$ 56.04
$ 56.04$ 56.04

$ 9.43
$ 9.43$ 9.43

+0.29%

-1.72%

+18.00%

+18.00%

Wrapped HYPE (WHYPE) realiojo laiko kaina yra $54.19. Per pastarąsias 24 valandas WHYPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 53.17 iki aukščiausios $ 56.04 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WHYPE kaina yra $ 56.04, o žemiausia – $ 9.43.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WHYPE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -1.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped HYPE (WHYPE) rinkos informacija

$ 393.58M
$ 393.58M$ 393.58M

--
----

$ 385.61M
$ 385.61M$ 385.61M

7.28M
7.28M 7.28M

7,130,179.977722811
7,130,179.977722811 7,130,179.977722811

Dabartinė Wrapped HYPE rinkos kapitalizacija yra $ 393.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WHYPE apyvartoje yra 7.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 7130179.977722811. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 385.61M

Wrapped HYPE (WHYPE) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped HYPE kainos pokytis į USD: $ -0.95114866175563.
Wrapped HYPE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +14.5536945010.
Wrapped HYPE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.9115876840.
Wrapped HYPE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +13.98325987491001.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.95114866175563-1.72%
30 dienų$ +14.5536945010+26.86%
60 dienų$ +6.9115876840+12.75%
90 dienų$ +13.98325987491001+34.78%

Kas yra Wrapped HYPE (WHYPE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped HYPE (WHYPE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Wrapped HYPE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped HYPE (WHYPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped HYPE (WHYPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped HYPE prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped HYPE kainos prognozę dabar!

WHYPE į vietos valiutas

Wrapped HYPE (WHYPE) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped HYPE (WHYPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WHYPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped HYPE (WHYPE)

Kiek Wrapped HYPE(WHYPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WHYPE kaina USD valiuta yra 54.19USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WHYPE į USD kaina?
Dabartinė WHYPE kaina USD valiuta yra $ 54.19. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped HYPE rinkos kapitalizacija?
WHYPE rinkos kapitalizacija yra $ 393.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WHYPE apyvartoje?
WHYPE apyvartoje yra 7.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WHYPE kaina?
WHYPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 56.04USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WHYPE kaina?
WHYPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 9.43USD.
Kokia yra WHYPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WHYPE yra --USD.
Ar WHYPE kaina šiais metais kils?
WHYPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WHYPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:38:01(UTC+8)

Wrapped HYPE (WHYPE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.