Daugiau apie WAP

WAP Kainos informacija

WAP Oficiali svetainė

WAP Tokenomika

WAP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

WAP logotipas

WAP kaina (WAP)

Neįtraukta į sąrašą

1 WAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012456
$0.00012456$0.00012456
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
WAP (WAP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:05:11(UTC+8)

WAP (WAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00012144
$ 0.00012144$ 0.00012144
24 val. žemiausia
$ 0.00012556
$ 0.00012556$ 0.00012556
24 val. aukščiausia

$ 0.00012144
$ 0.00012144$ 0.00012144

$ 0.00012556
$ 0.00012556$ 0.00012556

$ 0.03862221
$ 0.03862221$ 0.03862221

$ 0.00003327
$ 0.00003327$ 0.00003327

-0.66%

+0.40%

+4.18%

+4.18%

WAP (WAP) realiojo laiko kaina yra $0.00012394. Per pastarąsias 24 valandas WAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00012144 iki aukščiausios $ 0.00012556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAP kaina yra $ 0.03862221, o žemiausia – $ 0.00003327.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAP per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WAP (WAP) rinkos informacija

$ 123.90K
$ 123.90K$ 123.90K

--
----

$ 123.90K
$ 123.90K$ 123.90K

999.68M
999.68M 999.68M

999,676,589.0841253
999,676,589.0841253 999,676,589.0841253

Dabartinė WAP rinkos kapitalizacija yra $ 123.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAP apyvartoje yra 999.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 999676589.0841253. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 123.90K

WAP (WAP) kainos istorija USD

Šiandienos WAP kainos pokytis į USD: $ 0.
WAP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000308682.
WAP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000352921.
WAP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000059810947710167.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.40%
30 dienų$ +0.0000308682+24.91%
60 dienų$ +0.0000352921+28.48%
90 dienų$ +0.00000059810947710167+0.48%

Kas yra WAP (WAP)

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

WAP (WAP) išteklius

Oficiali svetainė

WAP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WAP (WAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAP (WAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAP prognozes.

Peržiūrėkite WAP kainos prognozę dabar!

WAP į vietos valiutas

WAP (WAP) Tokenomika

Supratimas apie WAP (WAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WAP (WAP)

Kiek WAP(WAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAP kaina USD valiuta yra 0.00012394USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAP į USD kaina?
Dabartinė WAP kaina USD valiuta yra $ 0.00012394. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WAP rinkos kapitalizacija?
WAP rinkos kapitalizacija yra $ 123.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAP apyvartoje?
WAP apyvartoje yra 999.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAP kaina?
WAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03862221USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAP kaina?
WAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003327USD.
Kokia yra WAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAP yra --USD.
Ar WAP kaina šiais metais kils?
WAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:05:11(UTC+8)

WAP (WAP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.