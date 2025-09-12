Daugiau apie WAIN

1 WAIN į USD – tiesioginė kaina:

+0.60%1D
wain (WAIN) kainos grafikas realiu laiku
wain (WAIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.63%

+7.01%

+7.01%

wain (WAIN) realiojo laiko kaina yra $0.00002781. Per pastarąsias 24 valandas WAIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002715 iki aukščiausios $ 0.00002802 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAIN kaina yra $ 0.00273767, o žemiausia – $ 0.00001595.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAIN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

wain (WAIN) rinkos informacija

Dabartinė wain rinkos kapitalizacija yra $ 24.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAIN apyvartoje yra 896.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 896048704.432399. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.92K

wain (WAIN) kainos istorija USD

Šiandienos wain kainos pokytis į USD: $ 0.
wain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000083847.
wain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000086979.
wain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000767444888744804.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.63%
30 dienų$ +0.0000083847+30.15%
60 dienų$ +0.0000086979+31.28%
90 dienų$ +0.00000767444888744804+38.11%

Kas yra wain (WAIN)

Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.

wain (WAIN) išteklius

Oficiali svetainė

wain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos wain (WAIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų wain (WAIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes wain prognozes.

Peržiūrėkite wain kainos prognozę dabar!

WAIN į vietos valiutas

wain (WAIN) Tokenomika

Supratimas apie wain (WAIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie wain (WAIN)

Kiek wain(WAIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAIN kaina USD valiuta yra 0.00002781USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAIN į USD kaina?
Dabartinė WAIN kaina USD valiuta yra $ 0.00002781. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra wain rinkos kapitalizacija?
WAIN rinkos kapitalizacija yra $ 24.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAIN apyvartoje?
WAIN apyvartoje yra 896.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAIN kaina?
WAIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00273767USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAIN kaina?
WAIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001595USD.
Kokia yra WAIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAIN yra --USD.
Ar WAIN kaina šiais metais kils?
WAIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
wain (WAIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

