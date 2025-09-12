Daugiau apie WAG

Waggle Network logotipas

Waggle Network kaina (WAG)

Neįtraukta į sąrašą

1 WAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00036219
$0.00036219$0.00036219
-6.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Waggle Network (WAG) kainos grafikas realiu laiku
Waggle Network (WAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00035879
$ 0.00035879$ 0.00035879
24 val. žemiausia
$ 0.00038679
$ 0.00038679$ 0.00038679
24 val. aukščiausia

$ 0.00035879
$ 0.00035879$ 0.00035879

$ 0.00038679
$ 0.00038679$ 0.00038679

$ 3.67
$ 3.67$ 3.67

$ 0.00025953
$ 0.00025953$ 0.00025953

-0.15%

-6.27%

-10.55%

-10.55%

Waggle Network (WAG) realiojo laiko kaina yra $0.00036219. Per pastarąsias 24 valandas WAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00035879 iki aukščiausios $ 0.00038679 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAG kaina yra $ 3.67, o žemiausia – $ 0.00025953.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAG per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -6.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Waggle Network (WAG) rinkos informacija

$ 2.63K
$ 2.63K$ 2.63K

--
----

$ 36.22K
$ 36.22K$ 36.22K

7.25M
7.25M 7.25M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Waggle Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAG apyvartoje yra 7.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.22K

Waggle Network (WAG) kainos istorija USD

Šiandienos Waggle Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Waggle Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000943489.
Waggle Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000844802.
Waggle Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00005158140477653874.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.27%
30 dienų$ +0.0000943489+26.05%
60 dienų$ +0.0000844802+23.32%
90 dienų$ +0.00005158140477653874+16.61%

Kas yra Waggle Network (WAG)

Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Waggle Network (WAG) išteklius

Oficiali svetainė

Waggle Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Waggle Network (WAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Waggle Network (WAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Waggle Network prognozes.

Peržiūrėkite Waggle Network kainos prognozę dabar!

WAG į vietos valiutas

Waggle Network (WAG) Tokenomika

Supratimas apie Waggle Network (WAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Waggle Network (WAG)

Kiek Waggle Network(WAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAG kaina USD valiuta yra 0.00036219USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAG į USD kaina?
Dabartinė WAG kaina USD valiuta yra $ 0.00036219. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Waggle Network rinkos kapitalizacija?
WAG rinkos kapitalizacija yra $ 2.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAG apyvartoje?
WAG apyvartoje yra 7.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAG kaina?
WAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.67USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAG kaina?
WAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00025953USD.
Kokia yra WAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAG yra --USD.
Ar WAG kaina šiais metais kils?
WAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:06:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.