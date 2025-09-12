Daugiau apie VITAI

VitAI logotipas

VitAI kaina (VITAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 VITAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0007191
$0.0007191$0.0007191
0.00%1D
mexc
USD
VitAI (VITAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:20:35(UTC+8)

VitAI (VITAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04953982
$ 0.04953982$ 0.04953982

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.72%

-1.72%

VitAI (VITAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VITAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VITAI kaina yra $ 0.04953982, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VITAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VitAI (VITAI) rinkos informacija

$ 71.35K
$ 71.35K$ 71.35K

--
----

$ 71.35K
$ 71.35K$ 71.35K

99.22M
99.22M 99.22M

99,218,209.36166799
99,218,209.36166799 99,218,209.36166799

Dabartinė VitAI rinkos kapitalizacija yra $ 71.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VITAI apyvartoje yra 99.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 99218209.36166799. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.35K

VitAI (VITAI) kainos istorija USD

Šiandienos VitAI kainos pokytis į USD: $ 0.
VitAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VitAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
VitAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+18.53%
60 dienų$ 0+40.65%
90 dienų$ 0--

Kas yra VitAI (VITAI)

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

VitAI (VITAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

VitAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VitAI (VITAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VitAI (VITAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VitAI prognozes.

Peržiūrėkite VitAI kainos prognozę dabar!

VITAI į vietos valiutas

VitAI (VITAI) Tokenomika

Supratimas apie VitAI (VITAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VITAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VitAI (VITAI)

Kiek VitAI(VITAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VITAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VITAI į USD kaina?
Dabartinė VITAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VitAI rinkos kapitalizacija?
VITAI rinkos kapitalizacija yra $ 71.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VITAI apyvartoje?
VITAI apyvartoje yra 99.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VITAI kaina?
VITAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04953982USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VITAI kaina?
VITAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra VITAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VITAI yra --USD.
Ar VITAI kaina šiais metais kils?
VITAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VITAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:20:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.