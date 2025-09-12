Daugiau apie VEGAS

Vegas logotipas

Vegas kaina (VEGAS)

Neįtraukta į sąrašą

1 VEGAS į USD – tiesioginė kaina:

$0.198979
$0.198979$0.198979
0.00%1D
mexc
USD
Vegas (VEGAS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:00:21(UTC+8)

Vegas (VEGAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.197461
$ 0.197461
24 val. žemiausia
$ 0.203674
$ 0.203674
24 val. aukščiausia

$ 0.197461
$ 0.197461

$ 0.203674
$ 0.203674

$ 1.15
$ 1.15

$ 0.0090571
$ 0.0090571

+0.17%

-0.08%

-0.75%

-0.75%

Vegas (VEGAS) realiojo laiko kaina yra $0.198979. Per pastarąsias 24 valandas VEGAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.197461 iki aukščiausios $ 0.203674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VEGAS kaina yra $ 1.15, o žemiausia – $ 0.0090571.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VEGAS per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vegas (VEGAS) rinkos informacija

$ 1.98M
$ 1.98M

--
--

$ 1.98M
$ 1.98M

9.95M
9.95M

9,952,114.71
9,952,114.71

Dabartinė Vegas rinkos kapitalizacija yra $ 1.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VEGAS apyvartoje yra 9.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 9952114.71. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.98M

Vegas (VEGAS) kainos istorija USD

Šiandienos Vegas kainos pokytis į USD: $ -0.0001632636831594.
Vegas 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0697234354.
Vegas 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1057683420.
Vegas 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.22392123047844416.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001632636831594-0.08%
30 dienų$ -0.0697234354-35.04%
60 dienų$ -0.1057683420-53.15%
90 dienų$ -0.22392123047844416-52.94%

Kas yra Vegas (VEGAS)

Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.

Vegas (VEGAS) išteklius

Oficiali svetainė

Vegas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vegas (VEGAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vegas (VEGAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vegas prognozes.

Peržiūrėkite Vegas kainos prognozę dabar!

VEGAS į vietos valiutas

Vegas (VEGAS) Tokenomika

Supratimas apie Vegas (VEGAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VEGASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vegas (VEGAS)

Kiek Vegas(VEGAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VEGAS kaina USD valiuta yra 0.198979USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VEGAS į USD kaina?
Dabartinė VEGAS kaina USD valiuta yra $ 0.198979. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vegas rinkos kapitalizacija?
VEGAS rinkos kapitalizacija yra $ 1.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VEGAS apyvartoje?
VEGAS apyvartoje yra 9.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VEGAS kaina?
VEGAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.15USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VEGAS kaina?
VEGAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0090571USD.
Kokia yra VEGAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VEGAS yra --USD.
Ar VEGAS kaina šiais metais kils?
VEGAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VEGAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
