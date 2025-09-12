Daugiau apie USDCAT

upsidedowncat logotipas

upsidedowncat kaina (USDCAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 USDCAT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
upsidedowncat (USDCAT) kainos grafikas realiu laiku
upsidedowncat (USDCAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

+0.94%

+0.39%

+0.39%

upsidedowncat (USDCAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas USDCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDCAT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDCAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +0.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

upsidedowncat (USDCAT) rinkos informacija

$ 128.28K
$ 128.28K$ 128.28K

--
----

$ 128.28K
$ 128.28K$ 128.28K

8.53B
8.53B 8.53B

8,531,671,637.0
8,531,671,637.0 8,531,671,637.0

Dabartinė upsidedowncat rinkos kapitalizacija yra $ 128.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDCAT apyvartoje yra 8.53B vienetų, o bendras kiekis siekia 8531671637.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 128.28K

upsidedowncat (USDCAT) kainos istorija USD

Šiandienos upsidedowncat kainos pokytis į USD: $ 0.
upsidedowncat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
upsidedowncat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
upsidedowncat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.94%
30 dienų$ 0-35.47%
60 dienų$ 0-17.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra upsidedowncat (USDCAT)

"Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

upsidedowncat (USDCAT) išteklius

Oficiali svetainė

upsidedowncat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos upsidedowncat (USDCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų upsidedowncat (USDCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes upsidedowncat prognozes.

Peržiūrėkite upsidedowncat kainos prognozę dabar!

USDCAT į vietos valiutas

upsidedowncat (USDCAT) Tokenomika

Supratimas apie upsidedowncat (USDCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie upsidedowncat (USDCAT)

Kiek upsidedowncat(USDCAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDCAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDCAT į USD kaina?
Dabartinė USDCAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra upsidedowncat rinkos kapitalizacija?
USDCAT rinkos kapitalizacija yra $ 128.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDCAT apyvartoje?
USDCAT apyvartoje yra 8.53BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDCAT kaina?
USDCAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDCAT kaina?
USDCAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra USDCAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDCAT yra --USD.
Ar USDCAT kaina šiais metais kils?
USDCAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDCAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
