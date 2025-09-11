Universal ETH kaina (UNIETH)
+0.22%
+0.03%
+0.86%
+0.86%
Universal ETH (UNIETH) realiojo laiko kaina yra $4,886.72. Per pastarąsias 24 valandas UNIETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,766.58 iki aukščiausios $ 4,923.41 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNIETH kaina yra $ 5,430.83, o žemiausia – $ 1,525.18.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNIETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Universal ETH rinkos kapitalizacija yra $ 54.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UNIETH apyvartoje yra 11.16K vienetų, o bendras kiekis siekia 11159.68928309345. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.49M
Šiandienos Universal ETH kainos pokytis į USD: $ +1.6.
Universal ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +119.0786156160.
Universal ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,428.4535493120.
Universal ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,104.1705334826026.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +1.6
|+0.03%
|30 dienų
|$ +119.0786156160
|+2.44%
|60 dienų
|$ +2,428.4535493120
|+49.69%
|90 dienų
|$ +2,104.1705334826026
|+75.62%
Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.
