Daugiau apie TYPUS

TYPUS Kainos informacija

TYPUS Baltoji knyga

TYPUS Oficiali svetainė

TYPUS Tokenomika

TYPUS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Typus logotipas

Typus kaina (TYPUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 TYPUS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01612141
$0.01612141$0.01612141
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Typus (TYPUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:59:07(UTC+8)

Typus (TYPUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01605834
$ 0.01605834$ 0.01605834
24 val. žemiausia
$ 0.01642843
$ 0.01642843$ 0.01642843
24 val. aukščiausia

$ 0.01605834
$ 0.01605834$ 0.01605834

$ 0.01642843
$ 0.01642843$ 0.01642843

$ 0.100289
$ 0.100289$ 0.100289

$ 0.00681706
$ 0.00681706$ 0.00681706

-0.50%

-0.77%

+14.16%

+14.16%

Typus (TYPUS) realiojo laiko kaina yra $0.01612141. Per pastarąsias 24 valandas TYPUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01605834 iki aukščiausios $ 0.01642843 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TYPUS kaina yra $ 0.100289, o žemiausia – $ 0.00681706.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TYPUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Typus (TYPUS) rinkos informacija

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

--
----

$ 16.13M
$ 16.13M$ 16.13M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Typus rinkos kapitalizacija yra $ 3.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TYPUS apyvartoje yra 200.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.13M

Typus (TYPUS) kainos istorija USD

Šiandienos Typus kainos pokytis į USD: $ -0.00012567061817929.
Typus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017087985.
Typus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0058922076.
Typus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012567061817929-0.77%
30 dienų$ -0.0017087985-10.59%
60 dienų$ -0.0058922076-36.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra Typus (TYPUS)

Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Typus (TYPUS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Typus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Typus (TYPUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Typus (TYPUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Typus prognozes.

Peržiūrėkite Typus kainos prognozę dabar!

TYPUS į vietos valiutas

Typus (TYPUS) Tokenomika

Supratimas apie Typus (TYPUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TYPUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Typus (TYPUS)

Kiek Typus(TYPUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TYPUS kaina USD valiuta yra 0.01612141USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TYPUS į USD kaina?
Dabartinė TYPUS kaina USD valiuta yra $ 0.01612141. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Typus rinkos kapitalizacija?
TYPUS rinkos kapitalizacija yra $ 3.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TYPUS apyvartoje?
TYPUS apyvartoje yra 200.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TYPUS kaina?
TYPUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.100289USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TYPUS kaina?
TYPUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00681706USD.
Kokia yra TYPUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TYPUS yra --USD.
Ar TYPUS kaina šiais metais kils?
TYPUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TYPUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:59:07(UTC+8)

Typus (TYPUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.