Typus (TYPUS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Typus kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TYPUS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Typus kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Typus kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:55:39(UTC+8)

Typus Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Typus galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.015649 prekybos kainą 2025 m.

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Typus galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016432 prekybos kainą 2026 m.

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TYPUS ateities kaina yra $ 0.017254 su 10.25% augimo norma.

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TYPUS ateities kaina yra $ 0.018116 su 15.76% augimo norma.

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TYPUS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.019022, o augimo norma – 21.55%.

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TYPUS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.019973, o augimo norma – 27.63%.

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Typus kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.032535 prekybos kainą.

Typus (TYPUS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Typus kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.052996 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.015649
    0.00%
  • 2026
    $ 0.016432
    5.00%
  • 2027
    $ 0.017254
    10.25%
  • 2028
    $ 0.018116
    15.76%
  • 2029
    $ 0.019022
    21.55%
  • 2030
    $ 0.019973
    27.63%
  • 2031
    $ 0.020972
    34.01%
  • 2032
    $ 0.022021
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.023122
    47.75%
  • 2034
    $ 0.024278
    55.13%
  • 2035
    $ 0.025492
    62.89%
  • 2036
    $ 0.026766
    71.03%
  • 2037
    $ 0.028105
    79.59%
  • 2038
    $ 0.029510
    88.56%
  • 2039
    $ 0.030985
    97.99%
  • 2040
    $ 0.032535
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Typus kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.015649
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.015652
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.015664
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.015714
    0.41%
Typus (TYPUS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TYPUS kaina yra $0.015649. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Typus (TYPUS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TYPUS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.015652. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Typus (TYPUS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TYPUS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.015664. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Typus (TYPUS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TYPUS kaina yra $0.015714. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Typus kainų statistika

----

--

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

200.00M
200.00M 200.00M

--

Naujausia TYPUS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TYPUS turi 200.00M apyvartą ir $ 3.13M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Typus istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Typus, dabartinė Typus kaina yra 0.015649USD. Apyvartinė Typus (TYPUS) pasiūla yra 200.00M TYPUS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,129,991.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.41%
    $ -0.000553
    $ 0.016496
    $ 0.015570
  • 7 dienos
    6.59%
    $ 0.001031
    $ 0.018054
    $ 0.014193
  • 30 dienų
    -14.40%
    $ -0.002253
    $ 0.018054
    $ 0.014193
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Typus kaina pasikeitė $-0.000553, atspindinti -3.41% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Typus buvo prekiaujama aukščiausia $0.018054 ir žemiausia $0.014193. Kainos pokytis buvo 6.59%. Ši naujausia tendencija parodo TYPUS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Typus įvyko -14.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002253 vertę. Tai rodo, kad TYPUS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Typus (TYPUS) kainų prognozės modulis?

Typus Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TYPUS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Typus ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TYPUS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Typus kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TYPUS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TYPUS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Typus potencialą.

Kodėl TYPUS kainų prognozė yra svarbi?

TYPUS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TYPUS dabar?
Pagal jūsų prognozes, TYPUS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TYPUS kainų prognozė?
Remiantis Typus (TYPUS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TYPUS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TYPUS 2026 m.?
1 vieneto Typus (TYPUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TYPUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TYPUS kaina 2027 m.?
Typus (TYPUS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TYPUS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TYPUS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Typus (TYPUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TYPUS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Typus (TYPUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TYPUS 2030 m.?
1 vieneto Typus (TYPUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TYPUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TYPUS kainų prognozė 2040 metams?
Typus (TYPUS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TYPUS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.