Daugiau apie TYPE

TYPE Kainos informacija

TYPE Oficiali svetainė

TYPE Tokenomika

TYPE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Type Shit logotipas

Type Shit kaina (TYPE)

Neįtraukta į sąrašą

1 TYPE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-16.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Type Shit (TYPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:04:26(UTC+8)

Type Shit (TYPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

-16.88%

-11.42%

-11.42%

Type Shit (TYPE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TYPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TYPE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TYPE per pastarąją valandą pasikeitė +0.94%, per 24 valandas – -16.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Type Shit (TYPE) rinkos informacija

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

--
----

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

998.66M
998.66M 998.66M

998,662,373.23037
998,662,373.23037 998,662,373.23037

Dabartinė Type Shit rinkos kapitalizacija yra $ 10.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TYPE apyvartoje yra 998.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 998662373.23037. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.62K

Type Shit (TYPE) kainos istorija USD

Šiandienos Type Shit kainos pokytis į USD: $ 0.
Type Shit 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Type Shit 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Type Shit 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-16.88%
30 dienų$ 0+3.89%
60 dienų$ 0+31.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra Type Shit (TYPE)

TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Type Shit (TYPE) išteklius

Oficiali svetainė

Type Shit kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Type Shit (TYPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Type Shit (TYPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Type Shit prognozes.

Peržiūrėkite Type Shit kainos prognozę dabar!

TYPE į vietos valiutas

Type Shit (TYPE) Tokenomika

Supratimas apie Type Shit (TYPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TYPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Type Shit (TYPE)

Kiek Type Shit(TYPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TYPE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TYPE į USD kaina?
Dabartinė TYPE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Type Shit rinkos kapitalizacija?
TYPE rinkos kapitalizacija yra $ 10.62KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TYPE apyvartoje?
TYPE apyvartoje yra 998.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TYPE kaina?
TYPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TYPE kaina?
TYPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TYPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TYPE yra --USD.
Ar TYPE kaina šiais metais kils?
TYPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TYPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:04:26(UTC+8)

Type Shit (TYPE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.