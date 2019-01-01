Type Shit (TYPE) Tokenomika

Type Shit (TYPE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieType Shit (TYPE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Type Shit (TYPE) Informacija

TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded.

Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.

Oficiali svetainė:
http://typeshitsolana.com/

Type Shit (TYPE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Type Shit (TYPE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.24K
$ 11.24K$ 11.24K
Bendra pasiūla:
$ 998.66M
$ 998.66M$ 998.66M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.66M
$ 998.66M$ 998.66M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 11.24K
$ 11.24K$ 11.24K
Visų laikų rekordas:
$ 0
$ 0$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Type Shit (TYPE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Type Shit (TYPE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TYPE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TYPE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TYPE tokenomiką, galite peržiūrėti TYPE tokeno kainą realiuoju laiku!

TYPE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TYPE? Mūsų TYPE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.