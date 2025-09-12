Tokenomy kaina (TEN)
Tokenomy (TEN) realiojo laiko kaina yra $0.00884871. Per pastarąsias 24 valandas TEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00868137 iki aukščiausios $ 0.00893752 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TEN kaina yra $ 0.545269, o žemiausia – $ 0.00141995.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Tokenomy rinkos kapitalizacija yra $ 1.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TEN apyvartoje yra 115.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.77M
Šiandienos Tokenomy kainos pokytis į USD: $ 0.
Tokenomy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001684909.
Tokenomy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003770815.
Tokenomy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001531846377694698.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.38%
|30 dienų
|$ -0.0001684909
|-1.90%
|60 dienų
|$ -0.0003770815
|-4.26%
|90 dienų
|$ -0.001531846377694698
|-14.75%
Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.