BICONOMY (BICO) realiojo laiko kaina yra $ 0.10194. Per pastarąsias 24 valandas BICO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09783 iki aukščiausios $ 0.10276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BICO kaina yra $ 21.871587443115022, o žemiausia – $ 0.07711696572097328.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BICO per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BICONOMY (BICO) rinkos informacija
Dabartinė BICONOMY rinkos kapitalizacija yra $ 99.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 528.35K. BICO apyvartoje yra 980.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.94M
BICONOMY (BICO) kainos istorija USD
Stebėkite BICONOMY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0007689
+0.76%
30 dienų
$ -0.00819
-7.44%
60 dienų
$ -0.00418
-3.94%
90 dienų
$ +0.01236
+13.79%
BICONOMY kainos pokytis šiandien
Šiandien BICO užfiksuotas $ +0.0007689 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BICONOMY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00819 (-7.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BICONOMY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BICO rodiklis pasikeitė $ -0.00418 (-3.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BICONOMY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01236 (+13.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BICONOMY (BICO) pokyčius?
BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.
BICONOMY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BICONOMY (BICO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BICONOMY (BICO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BICONOMY prognozes.
Supratimas apie BICONOMY (BICO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BICOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BICONOMY (BICO)
Ieškote, kaip nusipirkti BICONOMY? Viskas paprasta ir patogu! BICONOMY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
