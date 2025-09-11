Daugiau apie BICO

BICONOMY logotipas

BICONOMY kaina(BICO)

1 BICO į USD – tiesioginė kaina:

$0.10194
$0.10194$0.10194
+0.76%1D
USD
BICONOMY (BICO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:40:29(UTC+8)

BICONOMY (BICO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.09783
$ 0.09783$ 0.09783
24 val. žemiausia
$ 0.10276
$ 0.10276$ 0.10276
24 val. aukščiausia

$ 0.09783
$ 0.09783$ 0.09783

$ 0.10276
$ 0.10276$ 0.10276

$ 21.871587443115022
$ 21.871587443115022$ 21.871587443115022

$ 0.07711696572097328
$ 0.07711696572097328$ 0.07711696572097328

-0.72%

+0.76%

+7.78%

+7.78%

BICONOMY (BICO) realiojo laiko kaina yra $ 0.10194. Per pastarąsias 24 valandas BICO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09783 iki aukščiausios $ 0.10276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BICO kaina yra $ 21.871587443115022, o žemiausia – $ 0.07711696572097328.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BICO per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BICONOMY (BICO) rinkos informacija

No.378

$ 99.91M
$ 99.91M$ 99.91M

$ 528.35K
$ 528.35K$ 528.35K

$ 101.94M
$ 101.94M$ 101.94M

980.08M
980.08M 980.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė BICONOMY rinkos kapitalizacija yra $ 99.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 528.35K. BICO apyvartoje yra 980.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.94M

BICONOMY (BICO) kainos istorija USD

Stebėkite BICONOMY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0007689+0.76%
30 dienų$ -0.00819-7.44%
60 dienų$ -0.00418-3.94%
90 dienų$ +0.01236+13.79%
BICONOMY kainos pokytis šiandien

Šiandien BICO užfiksuotas $ +0.0007689 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BICONOMY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00819 (-7.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BICONOMY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BICO rodiklis pasikeitė $ -0.00418 (-3.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BICONOMY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01236 (+13.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BICONOMY (BICO) pokyčius?

Peržiūrėkite BICONOMY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BICONOMY (BICO)

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

BICONOMY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BICONOMY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BICOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BICONOMY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BICONOMY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BICONOMY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BICONOMY (BICO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BICONOMY (BICO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BICONOMY prognozes.

Peržiūrėkite BICONOMY kainos prognozę dabar!

BICONOMY (BICO) Tokenomika

Supratimas apie BICONOMY (BICO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BICOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BICONOMY (BICO)

Ieškote, kaip nusipirkti BICONOMY? Viskas paprasta ir patogu! BICONOMY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BICO į vietos valiutas

1 BICONOMY(BICO) į VND
2,682.5511
1 BICONOMY(BICO) į AUD
A$0.1539294
1 BICONOMY(BICO) į GBP
0.0744162
1 BICONOMY(BICO) į EUR
0.086649
1 BICONOMY(BICO) į USD
$0.10194
1 BICONOMY(BICO) į MYR
RM0.4301868
1 BICONOMY(BICO) į TRY
4.2080832
1 BICONOMY(BICO) į JPY
¥14.98518
1 BICONOMY(BICO) į ARS
ARS$145.21353
1 BICONOMY(BICO) į RUB
8.6129106
1 BICONOMY(BICO) į INR
8.9870304
1 BICONOMY(BICO) į IDR
Rp1,671.1472736
1 BICONOMY(BICO) į KRW
141.5824272
1 BICONOMY(BICO) į PHP
5.825871
1 BICONOMY(BICO) į EGP
￡E.4.908411
1 BICONOMY(BICO) į BRL
R$0.550476
1 BICONOMY(BICO) į CAD
C$0.1406772
1 BICONOMY(BICO) į BDT
12.416292
1 BICONOMY(BICO) į NGN
153.7550826
1 BICONOMY(BICO) į COP
$399.7638264
1 BICONOMY(BICO) į ZAR
R.1.7829306
1 BICONOMY(BICO) į UAH
4.2080832
1 BICONOMY(BICO) į VES
Bs15.90264
1 BICONOMY(BICO) į CLP
$97.96434
1 BICONOMY(BICO) į PKR
Rs28.9519794
1 BICONOMY(BICO) į KZT
54.9538152
1 BICONOMY(BICO) į THB
฿3.2396532
1 BICONOMY(BICO) į TWD
NT$3.093879
1 BICONOMY(BICO) į AED
د.إ0.3741198
1 BICONOMY(BICO) į CHF
Fr0.0805326
1 BICONOMY(BICO) į HKD
HK$0.7930932
1 BICONOMY(BICO) į AMD
֏38.9522934
1 BICONOMY(BICO) į MAD
.د.م0.9205182
1 BICONOMY(BICO) į MXN
$1.896084
1 BICONOMY(BICO) į SAR
ريال0.382275
1 BICONOMY(BICO) į PLN
0.3710616
1 BICONOMY(BICO) į RON
лв0.4424196
1 BICONOMY(BICO) į SEK
kr0.953139
1 BICONOMY(BICO) į BGN
лв0.1702398
1 BICONOMY(BICO) į HUF
Ft34.2650922
1 BICONOMY(BICO) į CZK
2.1264684
1 BICONOMY(BICO) į KWD
د.ك0.0310917
1 BICONOMY(BICO) į ILS
0.3384408
1 BICONOMY(BICO) į AOA
Kz93.2659254
1 BICONOMY(BICO) į BHD
.د.ب0.03843138
1 BICONOMY(BICO) į BMD
$0.10194
1 BICONOMY(BICO) į DKK
kr0.6503772
1 BICONOMY(BICO) į HNL
L2.6718474
1 BICONOMY(BICO) į MUR
4.63827
1 BICONOMY(BICO) į NAD
$1.7921052
1 BICONOMY(BICO) į NOK
kr1.0122642
1 BICONOMY(BICO) į NZD
$0.1712592
1 BICONOMY(BICO) į PAB
B/.0.10194
1 BICONOMY(BICO) į PGK
K0.4322256
1 BICONOMY(BICO) į QAR
ر.ق0.3710616
1 BICONOMY(BICO) į RSD
дин.10.209291

BICONOMY išteklius

Išsamesnei BICONOMY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BICONOMY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BICONOMY

Kiek BICONOMY(BICO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BICO kaina USD valiuta yra 0.10194USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BICO į USD kaina?
Dabartinė BICO kaina USD valiuta yra $ 0.10194. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BICONOMY rinkos kapitalizacija?
BICO rinkos kapitalizacija yra $ 99.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BICO apyvartoje?
BICO apyvartoje yra 980.08MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BICO kaina?
BICO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 21.871587443115022USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BICO kaina?
BICO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07711696572097328USD.
Kokia yra BICO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BICO yra $ 528.35KUSD.
Ar BICO kaina šiais metais kils?
BICO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BICO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:40:29(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

