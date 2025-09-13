Tokenomy (TEN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Tokenomy kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TEN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Tokenomy kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Tokenomy kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Tokenomy Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Tokenomy galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009322 prekybos kainą 2025 m.

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Tokenomy galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009788 prekybos kainą 2026 m.

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TEN ateities kaina yra $ 0.010278 su 10.25% augimo norma.

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TEN ateities kaina yra $ 0.010792 su 15.76% augimo norma.

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TEN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.011331, o augimo norma – 21.55%.

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TEN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011898, o augimo norma – 27.63%.

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Tokenomy kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.019380 prekybos kainą.

Tokenomy (TEN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Tokenomy kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.031569 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009322
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009788
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010278
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010792
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011331
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011898
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012493
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013117
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013773
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014462
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015185
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015944
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016741
    79.59%
  • 2038
    $ 0.017579
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018458
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019380
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Tokenomy kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.009322
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.009323
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009331
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.009360
    0.41%
Tokenomy (TEN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TEN kaina yra $0.009322. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Tokenomy (TEN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TEN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009323. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Tokenomy (TEN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TEN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009331. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Tokenomy (TEN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TEN kaina yra $0.009360. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Tokenomy kainų statistika

--
----

--

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

115.50M
115.50M 115.50M

--
----

--

Naujausia TEN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TEN turi 115.50M apyvartą ir $ 1.08M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Tokenomy istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Tokenomy, dabartinė Tokenomy kaina yra 0.009322USD. Apyvartinė Tokenomy (TEN) pasiūla yra 115.50M TEN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,076,932.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.41%
    $ 0.000478
    $ 0.009324
    $ 0.008820
  • 7 dienos
    6.03%
    $ 0.000562
    $ 0.009257
    $ 0.008608
  • 30 dienų
    0.71%
    $ 0.000066
    $ 0.009257
    $ 0.008608
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Tokenomy kaina pasikeitė $0.000478, atspindinti 5.41% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Tokenomy buvo prekiaujama aukščiausia $0.009257 ir žemiausia $0.008608. Kainos pokytis buvo 6.03%. Ši naujausia tendencija parodo TEN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Tokenomy įvyko 0.71%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000066 vertę. Tai rodo, kad TEN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Tokenomy (TEN) kainų prognozės modulis?

Tokenomy Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TEN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Tokenomy ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TEN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Tokenomy kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TEN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TEN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Tokenomy potencialą.

Kodėl TEN kainų prognozė yra svarbi?

TEN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TEN dabar?
Pagal jūsų prognozes, TEN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TEN kainų prognozė?
Remiantis Tokenomy (TEN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TEN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TEN 2026 m.?
1 vieneto Tokenomy (TEN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TEN kaina 2027 m.?
Tokenomy (TEN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TEN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TEN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tokenomy (TEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TEN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tokenomy (TEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TEN 2030 m.?
1 vieneto Tokenomy (TEN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TEN kainų prognozė 2040 metams?
Tokenomy (TEN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TEN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.