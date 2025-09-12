TATE kaina (TATE)
+0.35%
+1.96%
+1.02%
+1.02%
TATE (TATE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TATE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TATE per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +1.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TATE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TATE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 333000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 127.36K
Šiandienos TATE kainos pokytis į USD: $ 0.
TATE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TATE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TATE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.96%
|30 dienų
|$ 0
|-6.25%
|60 dienų
|$ 0
|+39.42%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? Tate Token is a project that has been initiated with the purpose of promoting the ideals of financial freedom and independence espoused by the renowned businessman, Andrew Tate. Our objective is to provide a platform for innovative thinkers to flourish and excel by offering them a stimulating and conducive environment. We aspire to establish the most extensive Web3 community and are committed to introducing new and innovative features in the near future. What makes your project unique? Our goal is to create a community of individuals who share our vision and are committed to making a positive change in the world. We believe that the power of crypto and blockchain technology can help us achieve this goal. At Tate Token, our objective is to deliver a dynamic and interactive community environment that offers measurable rewards to our token holders. History of your project. The $TATE Token project was founded with the vision of creating a community of dedicated and like-minded individuals who share a desire to break free from the constraints of traditional financial systems and achieve financial independence. What’s next for your project? The $TATE token project may undertake various initiatives to foster a strong and supportive community. These initiatives could involve gamification elements, challenges, or quests that incentivize users to participate and interact with the platform. Another important objective for the project is to increase adoption and attract more token holders. To achieve this, the project may implement targeted marketing campaigns, form partnerships & others... What can your token be used for? Tate Token will provide its users with an array of unique advantages and features . For exemple, by holding a certain amount of tokens, users may potentially be eligible for rewards, such as airdrops, inclusion in a whitelist NFT collection, and exclusive access to secret networking channels.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos TATE (TATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TATE (TATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TATE prognozes.
Peržiūrėkite TATE kainos prognozę dabar!
Supratimas apie TATE (TATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.