SZAR logotipas

SZAR kaina (SZAR)

Neįtraukta į sąrašą

1 SZAR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-42.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SZAR (SZAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:34:34(UTC+8)

SZAR (SZAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.49%

-42.79%

-55.08%

-55.08%

SZAR (SZAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SZAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SZAR kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SZAR per pastarąją valandą pasikeitė +4.49%, per 24 valandas – -42.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -55.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SZAR (SZAR) rinkos informacija

$ 14.35K
$ 14.35K$ 14.35K

--
----

$ 14.35K
$ 14.35K$ 14.35K

88.00B
88.00B 88.00B

88,000,000,000.0
88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

Dabartinė SZAR rinkos kapitalizacija yra $ 14.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SZAR apyvartoje yra 88.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 88000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.35K

SZAR (SZAR) kainos istorija USD

Šiandienos SZAR kainos pokytis į USD: $ 0.
SZAR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SZAR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SZAR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-42.79%
30 dienų$ 0-51.60%
60 dienų$ 0-22.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra SZAR (SZAR)

SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community.

SZAR (SZAR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SZAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SZAR (SZAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SZAR (SZAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SZAR prognozes.

Peržiūrėkite SZAR kainos prognozę dabar!

SZAR į vietos valiutas

SZAR (SZAR) Tokenomika

Supratimas apie SZAR (SZAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SZARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SZAR (SZAR)

Kiek SZAR(SZAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SZAR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SZAR į USD kaina?
Dabartinė SZAR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SZAR rinkos kapitalizacija?
SZAR rinkos kapitalizacija yra $ 14.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SZAR apyvartoje?
SZAR apyvartoje yra 88.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SZAR kaina?
SZAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SZAR kaina?
SZAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SZAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SZAR yra --USD.
Ar SZAR kaina šiais metais kils?
SZAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SZAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.