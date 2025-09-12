Daugiau apie SUWI

suwi kaina (SUWI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUWI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00031694
$0.00031694$0.00031694
+10.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
suwi (SUWI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:24:10(UTC+8)

suwi (SUWI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00028622
$ 0.00028622$ 0.00028622
24 val. žemiausia
$ 0.00031724
$ 0.00031724$ 0.00031724
24 val. aukščiausia

$ 0.00028622
$ 0.00028622$ 0.00028622

$ 0.00031724
$ 0.00031724$ 0.00031724

$ 0.03992344
$ 0.03992344$ 0.03992344

$ 0.00010509
$ 0.00010509$ 0.00010509

+0.14%

+9.91%

+20.72%

+20.72%

suwi (SUWI) realiojo laiko kaina yra $0.0003157. Per pastarąsias 24 valandas SUWI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00028622 iki aukščiausios $ 0.00031724 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUWI kaina yra $ 0.03992344, o žemiausia – $ 0.00010509.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUWI per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +9.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

suwi (SUWI) rinkos informacija

$ 316.93K
$ 316.93K$ 316.93K

--
----

$ 316.93K
$ 316.93K$ 316.93K

999.88M
999.88M 999.88M

999,882,858.660423
999,882,858.660423 999,882,858.660423

Dabartinė suwi rinkos kapitalizacija yra $ 316.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUWI apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999882858.660423. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 316.93K

suwi (SUWI) kainos istorija USD

Šiandienos suwi kainos pokytis į USD: $ 0.
suwi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001494145.
suwi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000937355.
suwi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002777986398722163.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+9.91%
30 dienų$ +0.0001494145+47.33%
60 dienų$ +0.0000937355+29.69%
90 dienų$ -0.0002777986398722163-46.80%

Kas yra suwi (SUWI)

ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!

suwi (SUWI) išteklius

Oficiali svetainė

suwi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos suwi (SUWI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų suwi (SUWI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes suwi prognozes.

Peržiūrėkite suwi kainos prognozę dabar!

SUWI į vietos valiutas

suwi (SUWI) Tokenomika

Supratimas apie suwi (SUWI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUWIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie suwi (SUWI)

Kiek suwi(SUWI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUWI kaina USD valiuta yra 0.0003157USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUWI į USD kaina?
Dabartinė SUWI kaina USD valiuta yra $ 0.0003157. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra suwi rinkos kapitalizacija?
SUWI rinkos kapitalizacija yra $ 316.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUWI apyvartoje?
SUWI apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUWI kaina?
SUWI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03992344USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUWI kaina?
SUWI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00010509USD.
Kokia yra SUWI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUWI yra --USD.
Ar SUWI kaina šiais metais kils?
SUWI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUWI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:24:10(UTC+8)

suwi (SUWI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.