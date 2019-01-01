suwi (SUWI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiesuwi (SUWI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
suwi (SUWI) Informacija

ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day!

WHAT IS $SUWI ABOUT?

ART & GOOD VIBES

Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA!

NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI.

We got really STRONG FOUNDATION!

Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook.

Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it.

You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!

Oficiali svetainė:
https://suwi.art/

suwi (SUWI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius suwi (SUWI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 326.81K
$ 326.81K$ 326.81K
Bendra pasiūla:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 326.81K
$ 326.81K$ 326.81K
Visų laikų rekordas:
$ 0.03992344
$ 0.03992344$ 0.03992344
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00032685
$ 0.00032685$ 0.00032685

suwi (SUWI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti suwi (SUWI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUWI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUWI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUWI tokenomiką, galite peržiūrėti SUWI tokeno kainą realiuoju laiku!

SUWI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SUWI? Mūsų SUWI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.