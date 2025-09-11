sUSDa kaina (SUSDA)
sUSDa (SUSDA) realiojo laiko kaina yra $1.009. Per pastarąsias 24 valandas SUSDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.009 iki aukščiausios $ 1.009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUSDA kaina yra $ 1.071, o žemiausia – $ 0.984449.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUSDA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė sUSDa rinkos kapitalizacija yra $ 87.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUSDA apyvartoje yra 87.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 87142920.74457976. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.94M
Šiandienos sUSDa kainos pokytis į USD: $ 0.0.
sUSDa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
sUSDa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
sUSDa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dienų
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dienų
|$ 0
|--
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.