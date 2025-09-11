Daugiau apie SUSDA

sUSDa kaina (SUSDA)

1 SUSDA į USD – tiesioginė kaina:

$1.009
sUSDa (SUSDA) kainos grafikas realiu laiku
sUSDa (SUSDA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.009
24 val. žemiausia
$ 1.009
24 val. aukščiausia

$ 1.009
$ 1.009
$ 1.071
$ 0.984449
sUSDa (SUSDA) realiojo laiko kaina yra $1.009. Per pastarąsias 24 valandas SUSDA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.009 iki aukščiausios $ 1.009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUSDA kaina yra $ 1.071, o žemiausia – $ 0.984449.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUSDA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

sUSDa (SUSDA) rinkos informacija

$ 87.94M
--
$ 87.94M
87.14M
87,142,920.74457976
Dabartinė sUSDa rinkos kapitalizacija yra $ 87.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUSDA apyvartoje yra 87.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 87142920.74457976. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.94M

sUSDa (SUSDA) kainos istorija USD

Šiandienos sUSDa kainos pokytis į USD: $ 0.0.
sUSDa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
sUSDa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
sUSDa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ 0.00000000000.00%
60 dienų$ 0.00000000000.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra sUSDa (SUSDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

sUSDa (SUSDA) išteklius

Oficiali svetainė

sUSDa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos sUSDa (SUSDA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų sUSDa (SUSDA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes sUSDa prognozes.

Peržiūrėkite sUSDa kainos prognozę dabar!

SUSDA į vietos valiutas

sUSDa (SUSDA) Tokenomika

Supratimas apie sUSDa (SUSDA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUSDAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie sUSDa (SUSDA)

Kiek sUSDa(SUSDA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUSDA kaina USD valiuta yra 1.009USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUSDA į USD kaina?
Dabartinė SUSDA kaina USD valiuta yra $ 1.009. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra sUSDa rinkos kapitalizacija?
SUSDA rinkos kapitalizacija yra $ 87.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUSDA apyvartoje?
SUSDA apyvartoje yra 87.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUSDA kaina?
SUSDA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.071USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUSDA kaina?
SUSDA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.984449USD.
Kokia yra SUSDA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUSDA yra --USD.
Ar SUSDA kaina šiais metais kils?
SUSDA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUSDA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
sUSDa (SUSDA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.