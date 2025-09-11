Daugiau apie C98

Coin98 logotipas

Coin98 kaina(C98)

1 C98 į USD – tiesioginė kaina:

$0.05023
$0.05023
-0.21%1D
USD
Coin98 (C98) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:57:41(UTC+8)

Coin98 (C98) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04908
$ 0.04908
24 val. žemiausia
$ 0.05073
$ 0.05073
24 val. aukščiausia

$ 0.04908
$ 0.04908

$ 0.05073
$ 0.05073

$ 6.41624891
$ 6.41624891

$ 0.034640843683070306
$ 0.034640843683070306

-0.74%

-0.21%

+4.57%

+4.57%

Coin98 (C98) realiojo laiko kaina yra $ 0.05025. Per pastarąsias 24 valandas C98 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04908 iki aukščiausios $ 0.05073 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia C98 kaina yra $ 6.41624891, o žemiausia – $ 0.034640843683070306.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, C98 per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coin98 (C98) rinkos informacija

No.587

$ 50.25M
$ 50.25M

$ 460.52K
$ 460.52K

$ 50.25M
$ 50.25M

1000.00M
1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Dabartinė Coin98 rinkos kapitalizacija yra $ 50.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 460.52K. C98 apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.25M

Coin98 (C98) kainos istorija USD

Stebėkite Coin98 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001057-0.21%
30 dienų$ -0.00223-4.25%
60 dienų$ -0.0026-4.92%
90 dienų$ +0.00396+8.55%
Coin98 kainos pokytis šiandien

Šiandien C98 užfiksuotas $ -0.0001057 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Coin98 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00223 (-4.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Coin98 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, C98 rodiklis pasikeitė $ -0.0026 (-4.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Coin98 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00396 (+8.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coin98 (C98) pokyčius?

Peržiūrėkite Coin98 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Coin98 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti C98statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Coin98 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Coin98, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Coin98 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coin98 (C98) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coin98 (C98) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coin98 prognozes.

Peržiūrėkite Coin98 kainos prognozę dabar!

Coin98 (C98) Tokenomika

Supratimas apie Coin98 (C98) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie C98išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Coin98 (C98)

Ieškote, kaip nusipirkti Coin98? Viskas paprasta ir patogu! Coin98 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

C98 į vietos valiutas

1 Coin98(C98) į VND
1,322.32875
1 Coin98(C98) į AUD
A$0.0758775
1 Coin98(C98) į GBP
0.0366825
1 Coin98(C98) į EUR
0.0427125
1 Coin98(C98) į USD
$0.05025
1 Coin98(C98) į MYR
RM0.212055
1 Coin98(C98) į TRY
2.0738175
1 Coin98(C98) į JPY
¥7.38675
1 Coin98(C98) į ARS
ARS$71.581125
1 Coin98(C98) į RUB
4.246125
1 Coin98(C98) į INR
4.4335575
1 Coin98(C98) į IDR
Rp823.77036
1 Coin98(C98) į KRW
69.888705
1 Coin98(C98) į PHP
2.875305
1 Coin98(C98) į EGP
￡E.2.42004
1 Coin98(C98) į BRL
R$0.27135
1 Coin98(C98) į CAD
C$0.069345
1 Coin98(C98) į BDT
6.12045
1 Coin98(C98) į NGN
75.7915725
1 Coin98(C98) į COP
$197.05839
1 Coin98(C98) į ZAR
R.0.879375
1 Coin98(C98) į UAH
2.07432
1 Coin98(C98) į VES
Bs7.839
1 Coin98(C98) į CLP
$48.29025
1 Coin98(C98) į PKR
Rs14.2715025
1 Coin98(C98) į KZT
27.08877
1 Coin98(C98) į THB
฿1.5964425
1 Coin98(C98) į TWD
NT$1.5250875
1 Coin98(C98) į AED
د.إ0.1844175
1 Coin98(C98) į CHF
Fr0.0396975
1 Coin98(C98) į HKD
HK$0.390945
1 Coin98(C98) į AMD
֏19.2010275
1 Coin98(C98) į MAD
.د.م0.4537575
1 Coin98(C98) į MXN
$0.93465
1 Coin98(C98) į SAR
ريال0.1884375
1 Coin98(C98) į PLN
0.18291
1 Coin98(C98) į RON
лв0.2175825
1 Coin98(C98) į SEK
kr0.4698375
1 Coin98(C98) į BGN
лв0.0839175
1 Coin98(C98) į HUF
Ft16.8905325
1 Coin98(C98) į CZK
1.048215
1 Coin98(C98) į KWD
د.ك0.01532625
1 Coin98(C98) į ILS
0.1673325
1 Coin98(C98) į AOA
Kz45.8063925
1 Coin98(C98) į BHD
.د.ب0.01894425
1 Coin98(C98) į BMD
$0.05025
1 Coin98(C98) į DKK
kr0.320595
1 Coin98(C98) į HNL
L1.3170525
1 Coin98(C98) į MUR
2.28939
1 Coin98(C98) į NAD
$0.883395
1 Coin98(C98) į NOK
kr0.4989825
1 Coin98(C98) į NZD
$0.08442
1 Coin98(C98) į PAB
B/.0.05025
1 Coin98(C98) į PGK
K0.21306
1 Coin98(C98) į QAR
ر.ق0.18291
1 Coin98(C98) į RSD
дин.5.03304

Coin98 išteklius

Išsamesnei Coin98 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Coin98 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coin98

Kiek Coin98(C98) verta (-as) šiandien?
Dabartinė C98 kaina USD valiuta yra 0.05025USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė C98 į USD kaina?
Dabartinė C98 kaina USD valiuta yra $ 0.05025. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coin98 rinkos kapitalizacija?
C98 rinkos kapitalizacija yra $ 50.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra C98 apyvartoje?
C98 apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) C98 kaina?
C98 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.41624891USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) C98 kaina?
C98 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.034640843683070306USD.
Kokia yra C98 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis C98 yra $ 460.52KUSD.
Ar C98 kaina šiais metais kils?
C98 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite C98 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:57:41(UTC+8)

Coin98 (C98) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.05023
