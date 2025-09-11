Coin98 (C98) realiojo laiko kaina yra $ 0.05025. Per pastarąsias 24 valandas C98 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04908 iki aukščiausios $ 0.05073 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia C98 kaina yra $ 6.41624891, o žemiausia – $ 0.034640843683070306.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, C98 per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – -0.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Coin98 (C98) rinkos informacija
No.587
$ 50.25M
$ 50.25M$ 50.25M
$ 460.52K
$ 460.52K$ 460.52K
$ 50.25M
$ 50.25M$ 50.25M
1000.00M
1000.00M 1000.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
2021-07-23 00:00:00
BSC
Dabartinė Coin98 rinkos kapitalizacija yra $ 50.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 460.52K. C98 apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.25M
Coin98 (C98) kainos istorija USD
Stebėkite Coin98 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001057
-0.21%
30 dienų
$ -0.00223
-4.25%
60 dienų
$ -0.0026
-4.92%
90 dienų
$ +0.00396
+8.55%
Coin98 kainos pokytis šiandien
Šiandien C98 užfiksuotas $ -0.0001057 (-0.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Coin98 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00223 (-4.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Coin98 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, C98 rodiklis pasikeitė $ -0.0026 (-4.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Coin98 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00396 (+8.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Coin98 (C98) pokyčius?
Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
Coin98 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Coin98 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti C98statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Coin98 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Coin98, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Coin98 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Coin98 (C98) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coin98 (C98) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coin98 prognozes.
Supratimas apie Coin98 (C98) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie C98išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Coin98 (C98)
Ieškote, kaip nusipirkti Coin98? Viskas paprasta ir patogu! Coin98 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.