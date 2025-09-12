Daugiau apie SPR

SuperMeme kaina (SPR)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00034662
$0.00034662$0.00034662
+0.30%1D
mexc
USD
SuperMeme (SPR) kainos grafikas realiu laiku
SuperMeme (SPR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
SuperMeme (SPR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPR kaina yra $ 0.02447715, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPR per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SuperMeme (SPR) rinkos informacija

Dabartinė SuperMeme rinkos kapitalizacija yra $ 128.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPR apyvartoje yra 372.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 346.65K

SuperMeme (SPR) kainos istorija USD

Šiandienos SuperMeme kainos pokytis į USD: $ 0.
SuperMeme 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SuperMeme 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SuperMeme 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.44%
30 dienų$ 0-14.97%
60 dienų$ 0+19.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra SuperMeme (SPR)

Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SuperMeme (SPR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SuperMeme kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SuperMeme (SPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SuperMeme (SPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SuperMeme prognozes.

Peržiūrėkite SuperMeme kainos prognozę dabar!

SPR į vietos valiutas

SuperMeme (SPR) Tokenomika

Supratimas apie SuperMeme (SPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SuperMeme (SPR)

Kiek SuperMeme(SPR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPR į USD kaina?
Dabartinė SPR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SuperMeme rinkos kapitalizacija?
SPR rinkos kapitalizacija yra $ 128.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPR apyvartoje?
SPR apyvartoje yra 372.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPR kaina?
SPR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02447715USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPR kaina?
SPR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPR yra --USD.
Ar SPR kaina šiais metais kils?
SPR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

