Daugiau apie SNC

SNC Kainos informacija

SNC Baltoji knyga

SNC Oficiali svetainė

SNC Tokenomika

SNC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SunContract logotipas

SunContract kaina (SNC)

Neįtraukta į sąrašą

1 SNC į USD – tiesioginė kaina:

$0.03171501
$0.03171501$0.03171501
-2.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SunContract (SNC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:54:51(UTC+8)

SunContract (SNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03168994
$ 0.03168994$ 0.03168994
24 val. žemiausia
$ 0.03267593
$ 0.03267593$ 0.03267593
24 val. aukščiausia

$ 0.03168994
$ 0.03168994$ 0.03168994

$ 0.03267593
$ 0.03267593$ 0.03267593

$ 0.664222
$ 0.664222$ 0.664222

$ 0.002099
$ 0.002099$ 0.002099

-0.44%

-2.92%

-2.09%

-2.09%

SunContract (SNC) realiojo laiko kaina yra $0.03171966. Per pastarąsias 24 valandas SNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03168994 iki aukščiausios $ 0.03267593 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNC kaina yra $ 0.664222, o žemiausia – $ 0.002099.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNC per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -2.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SunContract (SNC) rinkos informacija

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

--
----

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

122.71M
122.71M 122.71M

122,707,503.0
122,707,503.0 122,707,503.0

Dabartinė SunContract rinkos kapitalizacija yra $ 3.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SNC apyvartoje yra 122.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 122707503.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.89M

SunContract (SNC) kainos istorija USD

Šiandienos SunContract kainos pokytis į USD: $ -0.00095626344079133.
SunContract 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0044110913.
SunContract 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0039106788.
SunContract 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00095626344079133-2.92%
30 dienų$ -0.0044110913-13.90%
60 dienų$ -0.0039106788-12.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra SunContract (SNC)

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SunContract (SNC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SunContract kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SunContract (SNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SunContract (SNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SunContract prognozes.

Peržiūrėkite SunContract kainos prognozę dabar!

SNC į vietos valiutas

SunContract (SNC) Tokenomika

Supratimas apie SunContract (SNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SunContract (SNC)

Kiek SunContract(SNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNC kaina USD valiuta yra 0.03171966USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNC į USD kaina?
Dabartinė SNC kaina USD valiuta yra $ 0.03171966. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SunContract rinkos kapitalizacija?
SNC rinkos kapitalizacija yra $ 3.89MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNC apyvartoje?
SNC apyvartoje yra 122.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNC kaina?
SNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.664222USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNC kaina?
SNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002099USD.
Kokia yra SNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNC yra --USD.
Ar SNC kaina šiais metais kils?
SNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:54:51(UTC+8)

SunContract (SNC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.