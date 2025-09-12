Daugiau apie SUMI

SUMI kaina (SUMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUMI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.10%1D
SUMI (SUMI) kainos grafikas realiu laiku
SUMI (SUMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002255
$ 0.00002255$ 0.00002255
24 val. žemiausia
$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023
24 val. aukščiausia

$ 0.00002255
$ 0.00002255$ 0.00002255

$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023

$ 0.01433132
$ 0.01433132$ 0.01433132

$ 0.00000592
$ 0.00000592$ 0.00000592

--

-0.13%

-4.45%

-4.45%

SUMI (SUMI) realiojo laiko kaina yra $0.00002278. Per pastarąsias 24 valandas SUMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002255 iki aukščiausios $ 0.000023 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUMI kaina yra $ 0.01433132, o žemiausia – $ 0.00000592.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUMI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUMI (SUMI) rinkos informacija

$ 22.59K
$ 22.59K$ 22.59K

--
----

$ 22.59K
$ 22.59K$ 22.59K

991.85M
991.85M 991.85M

991,847,227.7005209
991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

Dabartinė SUMI rinkos kapitalizacija yra $ 22.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUMI apyvartoje yra 991.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 991847227.7005209. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.59K

SUMI (SUMI) kainos istorija USD

Šiandienos SUMI kainos pokytis į USD: $ 0.
SUMI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000056642.
SUMI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000059376.
SUMI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000437079823093092.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.13%
30 dienų$ -0.0000056642-24.86%
60 dienų$ -0.0000059376-26.06%
90 dienų$ -0.00000437079823093092-16.09%

Kas yra SUMI (SUMI)

Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

SUMI (SUMI) išteklius

Oficiali svetainė

SUMI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUMI (SUMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUMI (SUMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUMI prognozes.

Peržiūrėkite SUMI kainos prognozę dabar!

SUMI į vietos valiutas

SUMI (SUMI) Tokenomika

Supratimas apie SUMI (SUMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUMI (SUMI)

Kiek SUMI(SUMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUMI kaina USD valiuta yra 0.00002278USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUMI į USD kaina?
Dabartinė SUMI kaina USD valiuta yra $ 0.00002278. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUMI rinkos kapitalizacija?
SUMI rinkos kapitalizacija yra $ 22.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUMI apyvartoje?
SUMI apyvartoje yra 991.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUMI kaina?
SUMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01433132USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUMI kaina?
SUMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000592USD.
Kokia yra SUMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUMI yra --USD.
Ar SUMI kaina šiais metais kils?
SUMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
