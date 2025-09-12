Suijak kaina (SUIJAK)
+2.36%
+3.88%
+27.39%
+27.39%
Suijak (SUIJAK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SUIJAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUIJAK kaina yra $ 0.001134, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUIJAK per pastarąją valandą pasikeitė +2.36%, per 24 valandas – +3.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Suijak rinkos kapitalizacija yra $ 175.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUIJAK apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 175.34K
Šiandienos Suijak kainos pokytis į USD: $ 0.
Suijak 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Suijak 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Suijak 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.88%
|30 dienų
|$ 0
|-6.38%
|60 dienų
|$ 0
|-14.72%
|90 dienų
|$ 0
|--
Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.
