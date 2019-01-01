Suijak (SUIJAK) Tokenomika
Suijak (SUIJAK) Informacija
Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.
Suijak (SUIJAK) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Suijak (SUIJAK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Suijak (SUIJAK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Suijak (SUIJAK) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUIJAK tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SUIJAK tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SUIJAK tokenomiką, galite peržiūrėti SUIJAK tokeno kainą realiuoju laiku!
SUIJAK kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SUIJAK? Mūsų SUIJAK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.