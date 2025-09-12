Stockify kaina (STK)
-0.03%
-0.53%
-8.56%
-8.56%
Stockify (STK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas STK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STK per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Stockify rinkos kapitalizacija yra $ 34.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STK apyvartoje yra 999.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 999443058.025021. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.63K
Šiandienos Stockify kainos pokytis į USD: $ 0.
Stockify 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Stockify 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Stockify 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.53%
|30 dienų
|$ 0
|-39.95%
|60 dienų
|$ 0
|-72.17%
|90 dienų
|$ 0
|--
Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms. These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.
