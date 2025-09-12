STARBRO kaina (STARBRO)
STARBRO (STARBRO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas STARBRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STARBRO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STARBRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +2.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė STARBRO rinkos kapitalizacija yra $ 10.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STARBRO apyvartoje yra 963.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 963808396.0081662. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.04K
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.85%
|30 dienų
|$ 0
|-31.18%
|60 dienų
|$ 0
|-70.41%
|90 dienų
|$ 0
|--
StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?
