StandX DUSD kaina (DUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 DUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.999823
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
StandX DUSD (DUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:37:55(UTC+8)

StandX DUSD (DUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.998631
24 val. žemiausia
$ 1.001
24 val. aukščiausia

$ 0.998631
$ 1.001
$ 1.026
$ 0.981036
-0.00%

-0.02%

-0.04%

-0.04%

StandX DUSD (DUSD) realiojo laiko kaina yra $0.999802. Per pastarąsias 24 valandas DUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.998631 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUSD kaina yra $ 1.026, o žemiausia – $ 0.981036.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StandX DUSD (DUSD) rinkos informacija

$ 28.56M
--
$ 28.56M
28.56M
28,564,225.374621
Dabartinė StandX DUSD rinkos kapitalizacija yra $ 28.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DUSD apyvartoje yra 28.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 28564225.374621. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.56M

StandX DUSD (DUSD) kainos istorija USD

Šiandienos StandX DUSD kainos pokytis į USD: $ -0.0002383180516829.
StandX DUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000236953.
StandX DUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007345545.
StandX DUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00042243880831.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002383180516829-0.02%
30 dienų$ +0.0000236953+0.00%
60 dienų$ +0.0007345545+0.07%
90 dienų$ -0.00042243880831-0.04%

Kas yra StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

StandX DUSD (DUSD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

StandX DUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StandX DUSD (DUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StandX DUSD (DUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StandX DUSD prognozes.

Peržiūrėkite StandX DUSD kainos prognozę dabar!

DUSD į vietos valiutas

StandX DUSD (DUSD) Tokenomika

Supratimas apie StandX DUSD (DUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StandX DUSD (DUSD)

Kiek StandX DUSD(DUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUSD kaina USD valiuta yra 0.999802USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUSD į USD kaina?
Dabartinė DUSD kaina USD valiuta yra $ 0.999802. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StandX DUSD rinkos kapitalizacija?
DUSD rinkos kapitalizacija yra $ 28.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUSD apyvartoje?
DUSD apyvartoje yra 28.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUSD kaina?
DUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUSD kaina?
DUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.981036USD.
Kokia yra DUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUSD yra --USD.
Ar DUSD kaina šiais metais kils?
DUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.