Stable logotipas

Stable kaina (STABLE)

Neįtraukta į sąrašą

1 STABLE į USD – tiesioginė kaina:

$2.1
$2.1
-8.00%1D
USD
Stable (STABLE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:52:50(UTC+8)

Stable (STABLE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.02
$ 2.02
24 val. žemiausia
$ 2.29
$ 2.29
24 val. aukščiausia

$ 2.02
$ 2.02

$ 2.29
$ 2.29

$ 18.21
$ 18.21

$ 1.57
$ 1.57

-0.58%

-7.99%

+5.72%

+5.72%

Stable (STABLE) realiojo laiko kaina yra $2.1. Per pastarąsias 24 valandas STABLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.02 iki aukščiausios $ 2.29 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STABLE kaina yra $ 18.21, o žemiausia – $ 1.57.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STABLE per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – -7.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stable (STABLE) rinkos informacija

$ 2.10M
$ 2.10M

--
--

$ 2.10M
$ 2.10M

1000.00K
1000.00K

999,999.41
999,999.41

Dabartinė Stable rinkos kapitalizacija yra $ 2.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STABLE apyvartoje yra 1000.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 999999.41. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.10M

Stable (STABLE) kainos istorija USD

Šiandienos Stable kainos pokytis į USD: $ -0.182876036686408.
Stable 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3880367400.
Stable 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0801647700.
Stable 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.182876036686408-7.99%
30 dienų$ -0.3880367400-18.47%
60 dienų$ -0.0801647700-3.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra Stable (STABLE)

STABLE is the USDFI protocol’s native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.

STABLE is the USDFI protocol's native and value accruing governance token with a unique protocol-based, perpetual buyback mechanism and novel dual-ve tokenomics.

Stable (STABLE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Stable kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stable (STABLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stable (STABLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stable prognozes.

Peržiūrėkite Stable kainos prognozę dabar!

STABLE į vietos valiutas

Stable (STABLE) Tokenomika

Supratimas apie Stable (STABLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STABLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stable (STABLE)

Kiek Stable(STABLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STABLE kaina USD valiuta yra 2.1USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STABLE į USD kaina?
Dabartinė STABLE kaina USD valiuta yra $ 2.1. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stable rinkos kapitalizacija?
STABLE rinkos kapitalizacija yra $ 2.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STABLE apyvartoje?
STABLE apyvartoje yra 1000.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STABLE kaina?
STABLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.21USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STABLE kaina?
STABLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.57USD.
Kokia yra STABLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STABLE yra --USD.
Ar STABLE kaina šiais metais kils?
STABLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STABLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:52:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.