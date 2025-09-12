Spores Network kaina (SPO)
Spores Network (SPO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPO kaina yra $ 0.109768, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPO per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Spores Network rinkos kapitalizacija yra $ 219.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPO apyvartoje yra 1.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.04M
Šiandienos Spores Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Spores Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spores Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spores Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.49%
|30 dienų
|$ 0
|-4.23%
|60 dienų
|$ 0
|+10.48%
|90 dienų
|$ 0
|--
Spores Network is building a multi-chain interoperable NFT marketplace and DeFi protocols for Creative Industries: Animation, Collectibles, Digital Artworks, Fashion, Gaming, Sport Cards. Spores Network founders deeply believe that a digital “metaverse” is being built today that will revolutionize our thoughts and behavior with respect to living, owning, sharing our physical and digital lives. Crypto enables two exciting and eventual two paths: Decentralization of Ownership, Frictionless Redistribution of Capital. Spores seeks to empower creators to create, exchange, and communicate their life’s work. Our Core Values are defined as: Creator Centricity, Frictionless, Borderless, Community. The native digital cryptographically-secured fungible (i.e. ERC20 / BEP20) token of the Spores platform (ticker symbol SPO) is a transferable representation of attributed governance and utility functions specified in the protocol/code of the Spores platform, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform. SPO is designed to be NFT-creator-centric and DeFi-community-driven, and to incentivize all contributors and participants across the whole Spores ecosystem. As the economic incentive for network participation SPO token incentives will be distributed to incentivise users to participate in community governance, reward contributors on the platform and other utility purposes including platform fees discount. Community incentives (NFT minting, trading, LP mining and other DeFi rewards): Reward for NFT creators for each newly minted NFT on Spores platform. Reward for buyers and sellers per confirmed transaction (auction, exchange, etc). Reward for LPs to provide liquidity on the platform supporting transactions related to SPO.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.