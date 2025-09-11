Daugiau apie SPECTRA

Spectra kaina (SPECTRA)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPECTRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.021065
+2.20%1D
Spectra (SPECTRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:36:24(UTC+8)

Spectra (SPECTRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01995169
24 val. žemiausia
$ 0.02201229
24 val. aukščiausia

$ 0.01995169
$ 0.02201229
$ 0.236486
$ 0.01432001
-0.40%

+2.21%

-8.46%

-8.46%

Spectra (SPECTRA) realiojo laiko kaina yra $0.02105962. Per pastarąsias 24 valandas SPECTRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01995169 iki aukščiausios $ 0.02201229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPECTRA kaina yra $ 0.236486, o žemiausia – $ 0.01432001.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPECTRA per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – +2.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spectra (SPECTRA) rinkos informacija

$ 9.27M
--
$ 14.52M
438.30M
686,202,454.5974878
Dabartinė Spectra rinkos kapitalizacija yra $ 9.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPECTRA apyvartoje yra 438.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 686202454.5974878. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.52M

Spectra (SPECTRA) kainos istorija USD

Šiandienos Spectra kainos pokytis į USD: $ +0.0004552.
Spectra 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0031211241.
Spectra 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0051305951.
Spectra 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001961717623574474.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004552+2.21%
30 dienų$ -0.0031211241-14.82%
60 dienų$ +0.0051305951+24.36%
90 dienų$ +0.001961717623574474+10.27%

Kas yra Spectra (SPECTRA)

Spectra (SPECTRA) išteklius

Oficiali svetainė

Spectra kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spectra (SPECTRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spectra (SPECTRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spectra prognozes.

Peržiūrėkite Spectra kainos prognozę dabar!

SPECTRA į vietos valiutas

Spectra (SPECTRA) Tokenomika

Supratimas apie Spectra (SPECTRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPECTRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spectra (SPECTRA)

Kiek Spectra(SPECTRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPECTRA kaina USD valiuta yra 0.02105962USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPECTRA į USD kaina?
Dabartinė SPECTRA kaina USD valiuta yra $ 0.02105962. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spectra rinkos kapitalizacija?
SPECTRA rinkos kapitalizacija yra $ 9.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPECTRA apyvartoje?
SPECTRA apyvartoje yra 438.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPECTRA kaina?
SPECTRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.236486USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPECTRA kaina?
SPECTRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01432001USD.
Kokia yra SPECTRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPECTRA yra --USD.
Ar SPECTRA kaina šiais metais kils?
SPECTRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPECTRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:36:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.