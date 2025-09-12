SparkPoint kaina (SRK)
+0.16%
-3.31%
-18.83%
-18.83%
SparkPoint (SRK) realiojo laiko kaina yra $0.00003273. Per pastarąsias 24 valandas SRK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003242 iki aukščiausios $ 0.00003387 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRK kaina yra $ 0.02523125, o žemiausia – $ 0.0000072.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRK per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -3.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SparkPoint rinkos kapitalizacija yra $ 335.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SRK apyvartoje yra 10.27B vienetų, o bendras kiekis siekia 13019612245.20557. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 425.45K
Šiandienos SparkPoint kainos pokytis į USD: $ 0.
SparkPoint 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000141268.
SparkPoint 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000126361.
SparkPoint 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00003698586323451576.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.31%
|30 dienų
|$ -0.0000141268
|-43.16%
|60 dienų
|$ -0.0000126361
|-38.60%
|90 dienų
|$ -0.00003698586323451576
|-53.05%
What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience. Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint’s commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries. SparkPoint’s journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including: SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion. These products lay the foundation for SparkPoint’s ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.