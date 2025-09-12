Daugiau apie SFX

SFX Kainos informacija

SFX Baltoji knyga

SFX Oficiali svetainė

SFX Tokenomika

SFX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Space Frog X logotipas

Space Frog X kaina (SFX)

Neįtraukta į sąrašą

1 SFX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Space Frog X (SFX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:28:21(UTC+8)

Space Frog X (SFX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-1.12%

+1.23%

+1.23%

Space Frog X (SFX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFX kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFX per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – -1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Space Frog X (SFX) rinkos informacija

$ 30.89K
$ 30.89K$ 30.89K

--
----

$ 49.60K
$ 49.60K$ 49.60K

138.69B
138.69B 138.69B

222,686,836,135.1184
222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

Dabartinė Space Frog X rinkos kapitalizacija yra $ 30.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFX apyvartoje yra 138.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 222686836135.1184. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.60K

Space Frog X (SFX) kainos istorija USD

Šiandienos Space Frog X kainos pokytis į USD: $ 0.
Space Frog X 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Space Frog X 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Space Frog X 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.12%
30 dienų$ 0-17.58%
60 dienų$ 0+1.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Space Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Space Frog X (SFX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Space Frog X kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Space Frog X (SFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Space Frog X (SFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Space Frog X prognozes.

Peržiūrėkite Space Frog X kainos prognozę dabar!

SFX į vietos valiutas

Space Frog X (SFX) Tokenomika

Supratimas apie Space Frog X (SFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Space Frog X (SFX)

Kiek Space Frog X(SFX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFX į USD kaina?
Dabartinė SFX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Space Frog X rinkos kapitalizacija?
SFX rinkos kapitalizacija yra $ 30.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFX apyvartoje?
SFX apyvartoje yra 138.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFX kaina?
SFX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFX kaina?
SFX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SFX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFX yra --USD.
Ar SFX kaina šiais metais kils?
SFX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:28:21(UTC+8)

Space Frog X (SFX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.