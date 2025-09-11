Daugiau apie SOLVBTC.JUP

Solv Protocol SolvBTC Jupiter kaina (SOLVBTC.JUP)

1 SOLVBTC.JUP į USD – tiesioginė kaina:

$120,463
0.00%1D
0.00%1D
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) kainos grafikas realiu laiku
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 119,461
$ 119,461$ 119,461
24 val. žemiausia
$ 121,605
$ 121,605$ 121,605
24 val. aukščiausia

$ 119,461
$ 119,461$ 119,461

$ 121,605
$ 121,605$ 121,605

$ 130,885
$ 130,885$ 130,885

$ 72,207
$ 72,207$ 72,207

-0.19%

+0.10%

+2.77%

+2.77%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) realiojo laiko kaina yra $120,463. Per pastarąsias 24 valandas SOLVBTC.JUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 119,461 iki aukščiausios $ 121,605 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLVBTC.JUP kaina yra $ 130,885, o žemiausia – $ 72,207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLVBTC.JUP per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) rinkos informacija

$ 63.60M
$ 63.60M$ 63.60M

--
----

$ 63.60M
$ 63.60M$ 63.60M

527.99
527.99 527.99

527.992087682466
527.992087682466 527.992087682466

Dabartinė Solv Protocol SolvBTC Jupiter rinkos kapitalizacija yra $ 63.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLVBTC.JUP apyvartoje yra 527.99 vienetų, o bendras kiekis siekia 527.992087682466. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.60M

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) kainos istorija USD

Šiandienos Solv Protocol SolvBTC Jupiter kainos pokytis į USD: $ +119.34.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,731.3293787000.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,216.3254630000.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,663.0095192055.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +119.34+0.10%
30 dienų$ -3,731.3293787000-3.09%
60 dienų$ -4,216.3254630000-3.50%
90 dienų$ +9,663.0095192055+8.72%

Kas yra Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) išteklius

Oficiali svetainė

Solv Protocol SolvBTC Jupiter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solv Protocol SolvBTC Jupiter prognozes.

Peržiūrėkite Solv Protocol SolvBTC Jupiter kainos prognozę dabar!

SOLVBTC.JUP į vietos valiutas

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika

Supratimas apie Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLVBTC.JUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Kiek Solv Protocol SolvBTC Jupiter(SOLVBTC.JUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLVBTC.JUP kaina USD valiuta yra 120,463USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLVBTC.JUP į USD kaina?
Dabartinė SOLVBTC.JUP kaina USD valiuta yra $ 120,463. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solv Protocol SolvBTC Jupiter rinkos kapitalizacija?
SOLVBTC.JUP rinkos kapitalizacija yra $ 63.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLVBTC.JUP apyvartoje?
SOLVBTC.JUP apyvartoje yra 527.99USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLVBTC.JUP kaina?
SOLVBTC.JUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 130,885USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLVBTC.JUP kaina?
SOLVBTC.JUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 72,207USD.
Kokia yra SOLVBTC.JUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLVBTC.JUP yra --USD.
Ar SOLVBTC.JUP kaina šiais metais kils?
SOLVBTC.JUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLVBTC.JUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:36:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.