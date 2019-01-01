Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SOLVBTC.JUP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SOLVBTC.JUP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SOLVBTC.JUP tokenomiką, galite peržiūrėti SOLVBTC.JUP tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.