SolBox kaina (SOLBOX)

1 SOLBOX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00036881
-21.30%1D
SolBox (SOLBOX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:51:39(UTC+8)

SolBox (SOLBOX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00035425
24 val. žemiausia
$ 0.00047276
24 val. aukščiausia

$ 0.00035425
$ 0.00047276
$ 0.00272572
$ 0.00018868
-12.69%

-21.33%

-25.05%

-25.05%

SolBox (SOLBOX) realiojo laiko kaina yra $0.00036881. Per pastarąsias 24 valandas SOLBOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00035425 iki aukščiausios $ 0.00047276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLBOX kaina yra $ 0.00272572, o žemiausia – $ 0.00018868.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLBOX per pastarąją valandą pasikeitė -12.69%, per 24 valandas – -21.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SolBox (SOLBOX) rinkos informacija

$ 370.46K
--
$ 370.46K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė SolBox rinkos kapitalizacija yra $ 370.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLBOX apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 370.46K

SolBox (SOLBOX) kainos istorija USD

Šiandienos SolBox kainos pokytis į USD: $ -0.000100022011804909.
SolBox 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000955592.
SolBox 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001524559.
SolBox 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000100022011804909-21.33%
30 dienų$ +0.0000955592+25.91%
60 dienų$ -0.0001524559-41.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra SolBox (SOLBOX)

SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.

SolBox (SOLBOX) išteklius

SolBox kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SolBox (SOLBOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SolBox (SOLBOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SolBox prognozes.

Peržiūrėkite SolBox kainos prognozę dabar!

SOLBOX į vietos valiutas

SolBox (SOLBOX) Tokenomika

Supratimas apie SolBox (SOLBOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLBOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SolBox (SOLBOX)

Kiek SolBox(SOLBOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLBOX kaina USD valiuta yra 0.00036881USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLBOX į USD kaina?
Dabartinė SOLBOX kaina USD valiuta yra $ 0.00036881. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SolBox rinkos kapitalizacija?
SOLBOX rinkos kapitalizacija yra $ 370.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLBOX apyvartoje?
SOLBOX apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLBOX kaina?
SOLBOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00272572USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLBOX kaina?
SOLBOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00018868USD.
Kokia yra SOLBOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLBOX yra --USD.
Ar SOLBOX kaina šiais metais kils?
SOLBOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLBOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:51:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.