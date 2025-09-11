Shuffle kaina (SHFL)
Shuffle (SHFL) realiojo laiko kaina yra $0.358507. Per pastarąsias 24 valandas SHFL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.356351 iki aukščiausios $ 0.372956 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHFL kaina yra $ 0.787524, o žemiausia – $ 0.141225.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHFL per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -3.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Shuffle rinkos kapitalizacija yra $ 117.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SHFL apyvartoje yra 327.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 947987704.513615. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 339.99M
Šiandienos Shuffle kainos pokytis į USD: $ -0.0134034807216422.
Shuffle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1063298062.
Shuffle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2036883333.
Shuffle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1471649694712227.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0134034807216422
|-3.60%
|30 dienų
|$ +0.1063298062
|+29.66%
|60 dienų
|$ +0.2036883333
|+56.82%
|90 dienų
|$ +0.1471649694712227
|+69.63%
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.