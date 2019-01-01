Shuffle (SHFL) Tokenomika
Shuffle (SHFL) Informacija
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include:
Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
Shuffle (SHFL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Shuffle (SHFL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Shuffle (SHFL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shuffle (SHFL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHFL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SHFL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SHFL tokenomiką, galite peržiūrėti SHFL tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.