Shockwaves kaina (NEUROS)
+0.57%
+6.45%
+6.45%
Shockwaves (NEUROS) realiojo laiko kaina yra $0.00192152. Per pastarąsias 24 valandas NEUROS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00190572 iki aukščiausios $ 0.00192152 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEUROS kaina yra $ 0.210037, o žemiausia – $ 0.00171495.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEUROS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Shockwaves rinkos kapitalizacija yra $ 69.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEUROS apyvartoje yra 36.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 192.15K
Šiandienos Shockwaves kainos pokytis į USD: $ 0.
Shockwaves 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003375943.
Shockwaves 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000374461.
Shockwaves 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000087580443665389.
What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals.
Supratimas apie Shockwaves (NEUROS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEUROSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
