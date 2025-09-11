Daugiau apie WIN

WINK logotipas

WINK kaina(WIN)

1 WIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00005223
$0.00005223
-0.41%1D
USD
WINK (WIN) kainos grafikas realiu laiku
WINK (WIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.46%

-0.41%

+0.11%

+0.11%

WINK (WIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005229. Per pastarąsias 24 valandas WIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005165 iki aukščiausios $ 0.00005273 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIN kaina yra $ 0.00296486, o žemiausia – $ 0.0000414521353705.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WINK (WIN) rinkos informacija

No.578

100.00%

2019-07-29 00:00:00

TRX

Dabartinė WINK rinkos kapitalizacija yra $ 51.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 249.72K. WIN apyvartoje yra 993.70B vienetų, o bendras kiekis siekia 993701859243.3864. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.96M

WINK (WIN) kainos istorija USD

Stebėkite WINK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000215-0.41%
30 dienų$ -0.00000819-13.55%
60 dienų$ -0.00000203-3.74%
90 dienų$ +0.00000222+4.43%
WINK kainos pokytis šiandien

Šiandien WIN užfiksuotas $ -0.000000215 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WINK 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000819 (-13.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WINK 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WIN rodiklis pasikeitė $ -0.00000203 (-3.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WINK 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000222 (+4.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WINK (WIN) pokyčius?

Peržiūrėkite WINK kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WINK (WIN)

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

WINK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WINK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WINK mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WINK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WINK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WINK (WIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WINK (WIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WINK prognozes.

Peržiūrėkite WINK kainos prognozę dabar!

WINK (WIN) Tokenomika

Supratimas apie WINK (WIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WINK (WIN)

Ieškote, kaip nusipirkti WINK? Viskas paprasta ir patogu! WINK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WIN į vietos valiutas

1 WINK(WIN) į VND
1.37601135
1 WINK(WIN) į AUD
A$0.0000789579
1 WINK(WIN) į GBP
0.0000381717
1 WINK(WIN) į EUR
0.0000444465
1 WINK(WIN) į USD
$0.00005229
1 WINK(WIN) į MYR
RM0.0002201409
1 WINK(WIN) į TRY
0.0021590541
1 WINK(WIN) į JPY
¥0.00768663
1 WINK(WIN) į ARS
ARS$0.074487105
1 WINK(WIN) į RUB
0.0044524935
1 WINK(WIN) į INR
0.0046229589
1 WINK(WIN) į IDR
Rp0.8572129776
1 WINK(WIN) į KRW
0.0728268975
1 WINK(WIN) į PHP
0.0029904651
1 WINK(WIN) į EGP
￡E.0.0025198551
1 WINK(WIN) į BRL
R$0.000282366
1 WINK(WIN) į CAD
C$0.0000721602
1 WINK(WIN) į BDT
0.006368922
1 WINK(WIN) į NGN
0.0788684841
1 WINK(WIN) į COP
$0.2050583724
1 WINK(WIN) į ZAR
R.0.0009166437
1 WINK(WIN) į UAH
0.0021585312
1 WINK(WIN) į VES
Bs0.00815724
1 WINK(WIN) į CLP
$0.05025069
1 WINK(WIN) į PKR
Rs0.0148508829
1 WINK(WIN) į KZT
0.0281884932
1 WINK(WIN) į THB
฿0.0016633449
1 WINK(WIN) į TWD
NT$0.0015859557
1 WINK(WIN) į AED
د.إ0.0001919043
1 WINK(WIN) į CHF
Fr0.0000413091
1 WINK(WIN) į HKD
HK$0.0004068162
1 WINK(WIN) į AMD
֏0.0199805319
1 WINK(WIN) į MAD
.د.م0.0004721787
1 WINK(WIN) į MXN
$0.0009741627
1 WINK(WIN) į SAR
ريال0.0001960875
1 WINK(WIN) į PLN
0.0001903356
1 WINK(WIN) į RON
лв0.0002264157
1 WINK(WIN) į SEK
kr0.0004894344
1 WINK(WIN) į BGN
лв0.0000873243
1 WINK(WIN) į HUF
Ft0.0175704858
1 WINK(WIN) į CZK
0.0010918152
1 WINK(WIN) į KWD
د.ك0.00001594845
1 WINK(WIN) į ILS
0.0001741257
1 WINK(WIN) į AOA
Kz0.0476659953
1 WINK(WIN) į BHD
.د.ب0.00001971333
1 WINK(WIN) į BMD
$0.00005229
1 WINK(WIN) į DKK
kr0.0003336102
1 WINK(WIN) į HNL
L0.0013705209
1 WINK(WIN) į MUR
0.0023823324
1 WINK(WIN) į NAD
$0.0009192582
1 WINK(WIN) į NOK
kr0.0005187168
1 WINK(WIN) į NZD
$0.0000878472
1 WINK(WIN) į PAB
B/.0.00005229
1 WINK(WIN) į PGK
K0.0002217096
1 WINK(WIN) į QAR
ر.ق0.0001903356
1 WINK(WIN) į RSD
дин.0.0052378893

WINK išteklius

Išsamesnei WINK analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WINK svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WINK

Kiek WINK(WIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WIN kaina USD valiuta yra 0.00005229USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WIN į USD kaina?
Dabartinė WIN kaina USD valiuta yra $ 0.00005229. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WINK rinkos kapitalizacija?
WIN rinkos kapitalizacija yra $ 51.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WIN apyvartoje?
WIN apyvartoje yra 993.70BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WIN kaina?
WIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00296486USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WIN kaina?
WIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000414521353705USD.
Kokia yra WIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WIN yra $ 249.72KUSD.
Ar WIN kaina šiais metais kils?
WIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
WINK (WIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.00005223
$0.00005223
