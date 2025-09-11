WINK (WIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005229. Per pastarąsias 24 valandas WIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005165 iki aukščiausios $ 0.00005273 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIN kaina yra $ 0.00296486, o žemiausia – $ 0.0000414521353705.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WINK (WIN) rinkos informacija
$ 51.96M
$ 249.72K
$ 51.96M
993.70B
993,701,859,243.3864
993,701,859,243.3864
100.00%
2019-07-29 00:00:00
TRX
Dabartinė WINK rinkos kapitalizacija yra $ 51.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 249.72K. WIN apyvartoje yra 993.70B vienetų, o bendras kiekis siekia 993701859243.3864. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.96M
WINK (WIN) kainos istorija USD
Stebėkite WINK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000215
-0.41%
30 dienų
$ -0.00000819
-13.55%
60 dienų
$ -0.00000203
-3.74%
90 dienų
$ +0.00000222
+4.43%
WINK kainos pokytis šiandien
Šiandien WIN užfiksuotas $ -0.000000215 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WINK 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000819 (-13.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WINK 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WIN rodiklis pasikeitė $ -0.00000203 (-3.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WINK 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000222 (+4.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WINK (WIN) pokyčius?
The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.
WINK kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WINK (WIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WINK (WIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WINK prognozes.
Supratimas apie WINK (WIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WINK (WIN)
Ieškote, kaip nusipirkti WINK? Viskas paprasta ir patogu! WINK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
